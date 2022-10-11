Профицит текущего счета платежного баланса РФ достиг $198 млрд

По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-сентябре 2022 года составил $198,4 млрд, что в 2,6 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года. Профицит внешней торговли по итогам девяти месяцев составил $238 млрд против $107,8 млрд годом ранее, сообщается на сайте ЦБ.

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«Ключевую роль в динамике показателя сыграло положительное сальдо баланса товаров и услуг в объеме 238,0 млрд долларов США, превысившее на 130,2 млрд долларов США показатель за январь–сентябрь 2021 года, в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта и снижения стоимостных объемов импорта», — пояснили в ЦБ.

Регулятор также отметил рост совокупного дефицита первичных и вторичных доходов, отраженных в текущем счете платежного баланса. Это произошло, по мнению ЦБ, в том числе, за счет снижения полученных инвестиционных доходов и трансфертов. Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов по итогам девяти месяцев составило $39,6 млрд против $32,7 млрд годом ранее. Выплаченные доходы уменьшились по сравнению с показателем 2021 года на 21% — до $75,9 млрд, а доходы к получению сократились на 43%, до $36,3 млрд.

Объем российского экспорта в январе-сентябре составил $483,3 млрд, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2021 года ($378,9 млрд). Объем импорта снизился по сравнению с прошлым годом на 10% — до $245,3 млрд.

Положительное сальдо финансового счета платежного баланса (чистое кредитование) увеличилось по итогам третьего квартала в 2,6 раза, до $195,2 млрд.

«Чистое кредитование остального мира осуществлено как в форме сокращения внешней задолженности по финансовым инструментам, так и увеличения суммы прочих иностранных активов», — добавили в ЦБ.

