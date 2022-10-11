Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2023 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении на 2023 год продовольственного эмбарго, введенного в ответ на международные санкции еще в 2014 году. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«Продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», — говорится в документе.

Указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» был подписан 6 августа 2014 года, и на следующий день на основании этого документа правительство РФ ввело запрет на импорт из США, ЕС, Норвегии, Австралии и Канады ряда мясной и молочной продукции, рыбы, овощей и фруктов. В 2015 году в список добавили Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину (против нее санкции начали действовать с 1 января 2016 года).

Президентский указ продлялся ежегодно с 2015 года.

