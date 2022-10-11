Реальный эффективный курс рубля вырос на 2,6% в сентябре

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), в сентябре укрепился на 2,6%. При этом с января по сентябрь курс национальной валюты вырос на 40,6%, а за год — на 23,4%, следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ.

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Индекс реального курса рубля к американскому доллару в сентябре увеличился на 1%, к евро — на 2,3%. Номинальный курс рубля к доллару за прошедший месяц вырос на 0,9%, к евро — на 3%. Средний номинальный курс доллара в сентябре составил 59,79 рубля, курс евро — 59,26 рубля.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. На первом месте по этому показателю находится Китай, его доля во внешнеторговом обороте с Россией в 2022 году составила 21,13%. На втором месте — Германия (8,53%), на третьем — Белоруссия и Нидерланды (по 5,8%).

