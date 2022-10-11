«Ростех» сообщил о начале работы над композитными материалами нового поколения

Входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» начал разработку метода молекулярного наслаивания для синтеза нового поколения композитов, способных продлить срок эксплуатации самых разных изделий — от драгоценных камней до авиадеталей.

При таком методе на основу наносится равномерный микроскопический слой, который соединяется с поверхностью прочной химической связью. Технология позволяет чередовать различные химические соединения в слоях и обеспечивает их равномерное нанесение с точностью до 1 ангстрема (0,0001 мкм), сообщается на сайте госкорпорации.

Разрабатываемый технологический процесс может применяться при создании материалов для машиностроения, энергетики, оптики, медицины и электроники. «С его помощью можно упрочнить поверхность деталей, устройств и защитить элементы от коррозии, царапин, истирания, а драгоценные металлы — от старения», — указывается в сообщении.

Отмечается, что сталь, покрытая нанопленкой, выдерживает более 600 часов на тестах для определения коррозионной стойкости с использованием солевого распыления. «В то же время необработанный металл начинал ржаветь уже через два часа. Такие свойства материала могут оказаться полезными при производстве авиа- и автодеталей, а также при изготовлении медицинских инструментов и оборудования», — пояснили в госкорпорации.

Первые опыты с применением новой технологии планируется проводить на сверхвысокочувствительных устройствах — резонаторах и вентилях миллиметрового диапазона частот.

Сообщается, что входящий в «Росэлектронику» НИИ «Феррит-Домен» заключил соглашение о научно-техническом сотрудничестве со Всероссийским инжиниринговым центром технологии молекулярного наслаивания (ИЦТМН) на базе Санкт-Петербургского государственного технологического института. «Для проведения исследований предприятие получит установку для молекулярного наслаивания от производителя оборудования — Инжинирингового центра молекулярного наслаивания (ИЦМН), с которым также заключено соответствующее соглашение», — уточняется в пресс-релизе.

«Мы намерены стать одним из центров компетенций по молекулярному наслаиванию. Уже сейчас институт ведет активную работу по консолидации научно-технических сил с коллегами из Первого всероссийского инжинирингового центра технологии молекулярного наслаивания Технологического института и Инжинирингового центра молекулярного наслаивания», — приводятся слова гендиректора НИИ «Феррит-Домен» Максима Каваева.