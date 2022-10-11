Сделку по продаже 56,4% в «Энел Россия» «ЛУКойлу» и «Газпромбанк-Фрезии» закроют в ближайшие дни

Генеральный директор «Энел Россия» Жанна Седова ожидает, что сделка по продаже доли Enel в российской энергокомпании «ЛУКойлу» и фонду «Газпромбанк-Фрезия» будет завершена в ближайшие дни.

«Думаю, в ближайшие дни», — заявила топ-менеджер, отвечая на вопрос агентства ТАСС о сроках закрытия сделки.

Ранее Седова заявляла, что все необходимые разрешения, в том числе от ФАС, получены.

Президент России Владимир Путин разрешил «ЛУКойлу» и фонду «Газпромбанк — Фрезия» приобрести акции генерирующей компании «Энел Россия» 30 сентября, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. По словам гендиректора компании, контролирующего акционера не предполагается, у «Энел Россия» будут «новые миноритарные акционеры с существенной долей в акционерном капитале».

Речь идет о 56,43% акций «Энел России», принадлежавших итальянской Enel, которая в начале июня сообщила о продаже своей доли в российском бизнесе «ЛУКойлу» и инвестиционному фонду «Газпромбанк — Фрезия» за €137 млн. Согласно информации итальянского холдинга, покупатели получат 5,6 ГВт традиционных и 300 МВт возобновляемых мощностей. Для сотрудников предприятия будет обеспечена непрерывность работы.

Производственными филиалами «Энел Россия» являются три газовые станции — Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. В мае прошлого года «Энел Россия» также запустила Азовскую ВЭС (90 МВт). Кроме того, компания реализует проект Кольской ВЭС (201 МВт). Выручка компании по итогам первого полугодия 2022-го увеличилась год к году на 14,1%, до 24,63 млрд руб. За шесть месяцев «Энел Россия» получила 8,57 млрд руб. чистого убытка. Показатель EBITDA возрос в годовом выражении на 32,9%, до 5,26 млрд руб.