Сланцевики США массово отказываются добывать нефть. При чем здесь Европа?

Еще совсем недавно попутный газ, который, как следует из его названия, является сопутствующим продуктом при добыче сланцевой нефти, не был никому нужен и часто просто сжигался. Конечно, его можно использовать как топливо или получать из него различные химические вещества, но это считалось раньше не только трудным, но дорогим процессом.

Например, его необходимо доставить с месторождений на СПГ-заводы, расположенные в США в основном на побережье Мексиканского залива, но газопроводов мало и не хватает даже для транспортировки природного газа. К тому же, до 2022 года газа хватало и нужды в сохранении попутного газа не было.

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Сейчас же в связи с энергетическим кризисом, который, как минимум, в Европе уместнее называть «газовым, ситуация кардинально изменилась. Газ в целом и попутный газ в частности стал таким же ценным продуктом, как «черное золото».

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Цены на газ и нефть сейчас находятся в противофазе: первые растут, а вторые снижаются. То же самое, как нетрудно догадаться, происходит и с доходами газовиков и нефтяников: у первых они все время растут, а у вторых в лучшем случае топчутся на месте. Такая динамика приводит к тому, что сланцевики в США в надежде заработать переходят, сообщает Oil Price, с добычи нефти на добычу газа

Цена на газ в Европе приблизилась к 90 долларам за миллион британских термических единиц, что эквивалентно цене барреля нефти в 550 долларов. Баррель же нефти сейчас продается за 90 долларов. Не удивительно, что сланцевики, так сказать, меняют цвет: переходят с «черного золота» на «голубое топливо». Не удивительно и то, что в этом году добыча газа выросла на 50%.

Добыча газа в США в 2022 году побила все рекорды. В среднем, как написал Forbes, американские газовики ежедневно добывают 81,8 млрд кубов газа. Кстати, такой резкий рост добычи вовсе не привел, как казалось бы должно произойти, к снижению счетов за газ для населения и бизнеса по двум главным причинам. Во-первых, американский сжиженный газ в огромных объемах идет сейчас в Европу, для которой он стал самым легким, но отнюдь не самым дешевым решением энергетических проблем; а во-вторых, растет потребление газа и в самой Америке, главным образом, за счет перехода с угля по мере закрытия угольных электростанций на газ в производстве электроэнергии.

«Мало кто обратил внимание на существенный рост количества газовых буровых установок в прошлом году,- объясняет аналитик MKM Holdings Лео Мариани.- Складывается впечатление, что на нефти негативно сказались опасения по поводу состояния экономики, и газ потихоньку вырвался вперед».

Еще важнее то, что американские сланцевики без лишнего шума сейчас все больше бурят скважины для добычи газа, а не нефти. Иными словами, они фактически сокращают добычу нефти и увеличивают добычу газа. Кстати, когда-нибудь, причем, ждать этого момента, по мнению ОР, не так уж и долго, эта смена профессии скажется на нефтяных рынках и ценах на нефть.

Несмотря на очень высокие цены на газ в Европе ситуация с газом не такая однозначная, как может показаться. Недавнее банкротство Driftwood LNG, дочки Tellurian LNG, означает, что у американских газовых компаний, занимающихся сжиженным газом, по-прежнему серьезные проблемы с финансированием. Им по-прежнему трудно найти инвестиции для быстрого наращивания добычи, что в нынешней ситуации кажется вполне логичным. Все это приводит к тому, что энергетический кризис, а если быть точнее: дефицит газа, к весне, как многие надеялись, не закончится и спрос будет еще долго превышать предложение.

По иронии судьбы, нежелание инвесторов вкладывать деньги в газовые проекты во многом объясняется как раз их опасениями относительно долговечности высокого спроса на газ.

Американцы как-нибудь со своими проблемами разберутся, а вот для Европы это плохие новости, потому что она сделала ставку на СПГ, который, считают в Брюсселе, должен заменить российский газ.

Для Соединенных Штатов, вернее, для американских потребителей это хорошие новости. Все просто: чем меньше газа будет экспортироваться в жидком виде, тем больше его будет оставаться в стране для внутреннего пользования. Но торопиться радоваться потребителям не стоит: специалисты считают возврат к прежним ценам очень маловероятным.