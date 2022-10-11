Спекулянты не верят в сильное снижение рубля

С самого открытия валютного рынка рубль продолжил дешеветь, несмотря на наличие сильной технической перепроданности. Безоткатное падение российской валюты наблюдается восьмую сессию подряд.
Доллар покупают реальные инвесторы и бизнес, возобновляя свои валютные резервы после их сокращения в последней декаде сентября на рисках остановки торгов долларом и евро на Московской бирже из-за возможных западных санкций.
Удивительно, но спекулянты очень слабо участвуют в атаке на рубль. Как правило, спекулятивно настроенные игроки отыгрывают движения рубля покупкой или продажей фьючерса на курс доллар-рубль. Сейчас же на валютном рынке сложилась уникальное положение — так называемая бэквордация: фьючерсы стоят намного дешевле «живого» доллара. К примеру, после первого часа торгов спотовый доллар на Московской бирже торговался по 63,8 рубля, а фьючерсный контракт на пару доллар-рубль с экспирацией в середине декабря котировался по 61,2 рубля.
Обычно фьючерс стоит дороже «живого» актива уже потому, что поставка товара (в данном случае доллара) осуществляется через какое-то время, а оплату за него продавец получает сейчас. Деньги же — и это понятно — имеют свою стоимость.
В «нормальных» условиях такой спрэд, как сегодня, просто не мог бы появиться: в игру тут же вступили бы арбитражеры, которые продали бы «наличный» доллар и купили фьючерс. Но сейчас шорты по доллару и евро стоят дорого, да и открывать такие позиции очень рискованно.
То есть, ситуация говорит о том, что спекулянты не верят в сильное снижение курса рубля, и он может начать расти, как только крупные игроки восполнят свои валютные резервы.
Слабеющий рубль поддерживает сегодня акции «Роснефти», «Лукойла» и «Газпромнефти», несмотря на то, что котировки «черного золота» после открытия торгов в Европе ускорили снижение и ушли в район $95 за баррель. Трейдеры опасаются, что сегодня в своем прогнозе МВФ укажет на ожидание замедления темпов роста мировой экономики, и это снизит спрос на углеводороды. Впрочем, большинство аналитиков уверено в скором возобновлении роста нефти и уходе котировок в район $100.
Обычно на снижение курса рубля активным ростом откликаются акции металлургов. Но сегодня они торгуются хуже рынка. Компании сектора по-прежнему не могут решить логистические проблемы в условиях снижения спроса на их продукцию. Поэтому утром трейдеры начали прежде всего фиксировать вчерашний рост бумаг металлургов.
Неудовлетворенный вчера инвестиционный спрос сегодня перекинулся на акции компаний, ориентированных на внутренний рынок: с утра вторника уверенно росли бумаги «Магнита», МТС, «Пятерочки», «Озона».
В целом же к концу первого часа торгов Индекс Мосбиржи терял около четверти процента, хотя первые полчаса рос более чем на процент. В аутсайдерах пока расположились бумаги эмитентов, показавших вчера в течение дня сильный рост — «Газпрома» и Сбербанка.
Если рынок не получит порцию позитивной информации, то фиксация вчерашней прибыли может продолжиться.
Многое будет зависеть от риторики G-7, которая заседает сегодня по Украине. Нет никаких сомнений, что так называемая «Большая семерка» осудит ответ России на украинские теракты со стороны Украины, но инвесторы ждут сигналов о том будут ли введены новые санкции, и если да, то какие.