Спекулянты не верят в сильное снижение рубля

С самого открытия валютного рынка рубль продолжил дешеветь, несмотря на наличие сильной технической перепроданности. Безоткатное падение российской валюты наблюдается восьмую сессию подряд.

Доллар покупают реальные инвесторы и бизнес, возобновляя свои валютные резервы после их сокращения в последней декаде сентября на рисках остановки торгов долларом и евро на Московской бирже из-за возможных западных санкций.

Удивительно, но спекулянты очень слабо участвуют в атаке на рубль. Как правило, спекулятивно настроенные игроки отыгрывают движения рубля покупкой или продажей фьючерса на курс доллар-рубль. Сейчас же на валютном рынке сложилась уникальное положение — так называемая бэквордация: фьючерсы стоят намного дешевле «живого» доллара. К примеру, после первого часа торгов спотовый доллар на Московской бирже торговался по 63,8 рубля, а фьючерсный контракт на пару доллар-рубль с экспирацией в середине декабря котировался по 61,2 рубля.

Обычно фьючерс стоит дороже «живого» актива уже потому, что поставка товара (в данном случае доллара) осуществляется через какое-то время, а оплату за него продавец получает сейчас. Деньги же — и это понятно — имеют свою стоимость.

В «нормальных» условиях такой спрэд, как сегодня, просто не мог бы появиться: в игру тут же вступили бы арбитражеры, которые продали бы «наличный» доллар и купили фьючерс. Но сейчас шорты по доллару и евро стоят дорого, да и открывать такие позиции очень рискованно.