Задача обойти экономику США отодвигается на следующий срок Си Цзиньпина

В ближайшее воскресенье, 16 октября, в Пекине откроется юбилейный, двадцатый по счету съезд КПК. Китайские коммунисты собираются на съезды каждые пять лет. Каждые десять лет, т.е. через съезд, на них меняется лидер КПК, который также является главой государства. Нынешний съезд относится к «съезду перемен». Нынешний руководитель Поднебесной Си Цзиньпин у власти уже десять лет. На предстоящем съезде его по заведенной после смерти Мао Цзэдуна традиции должны заменить. Однако предстоящий съезд можно считать «съездом перемен в квадрате»: изменение произойдет, но это будет изменение традиции, а не смена генсека КПК. Си Цзиньпин нарушит традицию и останется еще как минимум на один пятилетний срок.

Бурное окончание второго срока товарища Си – пандемия и резкое обострение геополитической обстановки в мире вынудили Пекин отложить главное внешнеполитическое событие – становление Китая первой экономикой планеты. Смещение США с поста первой экономики мира откладывается как минимум на третий срок Си Цзиньпина на посту лидера партии и государства. После того, как его вновь изберут генсеком КПК, возникнет вопрос: как быстро китайская экономика обойдет американскую? Правда, в этом году вопрос, в котором главным последние годы было слово «когда», несколько изменился. Сейчас все чаще спрашивают: обгонит ли китайская экономика американскую экономику вообще когда-нибудь?

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Американцы не приготовили конкурентам никаких неожиданностей: сейчас, к примеру, их экономика уверенно движется вместе с другими развитыми экономиками к глобальной рецессии. Все дело в самих китайцах. Китайская экономика последние несколько лет начала замедлять темпы развития, много лет бывшие двузначными. Сомнения в том, что ей удастся стать первой экономикой планеты, как ранее предполагалось, к середине или концу нынешнего десятилетия, начали появляться с приходом пандемии. Окончательно же они оформились, в первую очередь, естественно, на Западе в этом году, который складывается для КНР, по крайней мере, первые его девять месяцев явно неудачно. Когда говорят, что китайцы сами виноваты в замедлении темпов развития экономики в первой половине этого года, например, всего лишь до 2,6%, самых низких за много лет, то имеют в виду, главным образом, тактику борьбы с не дающими Поднебесной покоя вспышками коронавирусной пандемии. Китайское руководство и лично Си Цзиньпин упорно придерживаются тактики нулевой терпимости к ковиду, при которой главным орудием борьбы являются локдауны и жесткие ограничительные меры. Закрытие в прямом смысле этого слова на недели и даже месяцы крупнейших китайских городов вместе с их экономиками, включая Шанхай, крайне болезненно бьет по всей экономике Поднебесной. Многие экономисты, в основном, конечно, западные уверены, что без отказа от нулевой терпимости Пекину не удастся вернуть более-менее приемлемых темпов развития китайской экономики. Речь, естественно, уже давно не идет о двузначных величинах, но в этом году для КНР оказалась невыполнимой даже задача увеличить ВВП по итогам года на 5%. Вообще же большинство экономистов придерживаются мнения, что для того, чтобы обойти американскую, китайская экономика должна расти темпами не ниже 5%. Между тем, все больше специалистов считают, что по итогам 2022 года рост экономики КНР не превысит и 3%.

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К коронавирусу, по каким-то причинам особенно «невзлюбившему» Китай и китайцев, прибавились в этом году и энергетический кризис с бурными геополитическими событиями. От энергетического кризиса страдает, конечно, не только КНР, но и США, но во-первых, догонять всегда труднее, а во-вторых, Пекин страдает от энергетического кризиса все же сильнее Вашингтона ввиду зависимости от импорта энергоносителей.

То же самое относится и к геополитике. События на Украине резко усилили и без того глубокие после пандемии проблемы с цепочками поставок. У Китая и этих проблем больше, чем у Америки.

Очевидно, что решить проблемы с энергетикой и поставками отдельно взятой стране, даже такой, как Китай, трудно, потому что речь идет о мировых кризисах, а вот разобраться с тем, что делать с коронавирусом и другими внутренними проблемами, например, мощным кризисом в строительном секторе, тоже существенно тормозящим развитие всей китайской экономики, Пекину вполне по силам. Мало того, если китайское руководство хочет побыстрее обойти Соединенные Штаты и стать первой экономической державой планеты, оно должно их как можно быстрее решить. С кризисом в строительной отрасли Пекин борется и скорее рано, чем поздно проблемы будут решены. Сложнее ситуация с пандемией. Если пандемия не стихнет сама, то без отказа от тактики нулевой терпимости темпы развития экономики Пекину резко не увеличить. Однако пока не видно никаких признаков того, что китайское руководство пойдет по пути всей остальной планеты и начнет жить с коронавирусом, а не продолжать непримиримую борьбу.

Кроме этого, Си Цзиньпину во время третьего пятилетнего срока придется провести ряд структурных реформ, что с учетом размеров Китая и его экономики будет непросто. Пришло время повышать возраст выхода на пенсию, увеличивать налоги на богатых граждан, чтобы лучше финансировать образование и здравоохранение, и подавить сопротивление провинциальных властей, которые упрямо продолжают отказывать в социальной помощи трудовым мигрантам из других регионов. Необходимо встряхнуть и громадный финансовый сектор Поднебесной и закончить чистку высокотехнологического сектора. Причем, следует иметь в виду, что все это Си Цзиньпину придется делать на фоне борьбы с США.

