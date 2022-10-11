Стала известна предположительная дата очередной встречи Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган проведут двустороннюю встречу на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который пройдет в ближайшие дни в Астане.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники в турецких правительственных кругах. По их словам, встреча двух лидеров состоится в среду, 12 октября. Саммит под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева намечен на 12–13 октября, предполагается, что Путин и Эрдоган будут в нем участвовать, передает «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне, 10 октября, заявлял, что лидеры двух стран могут провести встречу и обсудить на ней инициативу Турции, которая, по данным газеты Milliyet, предложила организовать переговоры «за одним столом» между Россией, США, Великобританией, Францией и Германией для выработки решений по украинскому кризису. При этом, как отметил представитель Кремля, Москва не получала каких-либо конкретных официальных предложений о переговорах с Западом.

В прошлый раз Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встречались 16 сентября на полях саммита ШОС; 7 октября главы государств обсуждали по телефону Украину и двусторонние отношения, тогда же турецкий лидер заявил о желании встретиться с российским коллегой в скором времени.