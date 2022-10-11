Сюжет дня: акции «ФСК ЕЭС» и «Россетей» росли на новостях

Акции электросетевых компаний «ФСК ЕЭС» и «Россети» торговались в плюсе по итогам сессии на Мосбирже во вторник, 11 октября. За сессию бумаги ФСК подорожали +4,98% до 0,08 рублей за штуку, бумаги «Россетей» на +10,18% до 0,54 рублей за акцию.

Котировки росли на фоне того, что президент РФ Владимир Путин разрешил конвертировать бумаги, принадлежащие нерезидентам из недружественных стран, «Россетей» и структур «ФСК ЕЭС» в акции ФСК при консолидации.

«Рост котировок краткосрочный, поскольку в будущем ожидается увеличение капитальных затрат «ФСК ЕЭС», что может ограничить возможности по выплатам дивидендов», - считает главный аналитик «Промсвязьбанка» Владимир Лящук.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,70% до 1949,46 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,08% до 964,67 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:00 мск стоила 94,53 долларов за баррель (-1,73%). Российская валюта слабела - 63,83 рублей за доллар.