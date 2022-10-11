Цены на пшеницу достигли максимума с конца июня

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили на 6,6% до $9,38 долларов за бушель.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные The Wall Street Journal Market Data. Издание констатирует, что это рекордное значение с 23 июня.

В числе основных причин роста — обострение ситуации на Украине и опасения по поводу поставок. Отмечается, что возможность продления соглашения по вывозу зерна из региона в настоящий момент находится под угрозой. Тем не менее, в Организации Объединенных Наций продолжают верить в перспективы расширения «зерновой сделки», подписанной в Стамбуле 22 июля при участии России, Украины, Турции и ООН. Срок действия сделки истекает в ноябре.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 27 сентября раскритиковал действующее соглашение по вывозу зерна. Глава государства отметил, что на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из украинских портов, лишь четыре судна ушли в беднейшие страны.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 3 октября заявил, что зерно, которое вывозится с Украины в рамках заключенных в Стамбуле соглашений, не может покрыть потребности голодающих стран и снизить риски глобального продовольственного кризиса. По его словам, в масштабах мирового рынка, который, согласно оценке курирующей АПК вице-премьера Виктории Абрамченко, составляет около 800 млн т, стамбульские договоренности предполагают крайне малые объемы зерна, при этом его основными покупателями, опять же, выступают страны Евросоюза.

По словам Владимира Путина, урожай зерна в России в текущем году должен стать «достойным», а по некоторым составляющим — рекордным.