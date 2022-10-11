В Германии призвали Байдена одуматься, узнав о его обещании Зеленскому

В Германии вызвало недоумение обещание главы Белого дома Джо Байдена предоставить Украине передовые системы противовоздушной обороны.

В частности, читатели немецкого издания Welt призвали президента США не накачивать Киев оружием, подтолкнуть его к мирным переговорам с Москвой, передаёт РИА Новости.

Так, один из них подчёркивает, что больше не нужно никакой дальнейшей эскалации. При этом он выразил удивление, что после всех провокаций Украины в отношении России «детсадовские политики Запада продолжают ее спонсировать».

С ним солидарен пользователь, который уверен, что, если бы Вашингтон оставался в стороне, то конфликт на Украине давно был бы решён.

«У нас нет больше денег и оружия для украинского президента Зеленского, который подталкивает НАТО к ядерному удару по России и не желает вести переговоры», – подчеркнул он.

Ещё один комментатор предположил, что власти Украины куплены

«Почему? Да потому что они целенаправленно разрушают экономику западных стран, не хотят договариваться и только требует. Байдену следует одуматься и не предоставлять Украине ПВО, так как войну с Россией мы не осилим, в лучшем случае она закончится многочисленными жертвами», – констатировал он.

«Зеленский на завтрак, обед и ужин. Рад, что у нас нет других проблем», – сыронизировал читатель.

«Никакого оружия для Украины! Какие цели она преследует? Требовательный тон Киева настораживает меня. Все его требования ведут к тому, чтобы подтолкнуть нас к прямой конфронтации с Россией», – подчеркнул другой юзер.

«За очень короткое время руководство этой страны требует первого ядерного удара и геноцида! Как вы можете предоставлять им современное вооружение?», – резюмировали читатели Welt.

Ранее «Эксперт» писал, что руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга с журналистами негативно оценил возможные поставки систем ПВО Киев. По словам представителя Кремля, это сделает конфликт дольше и болезненней для украинской стороны, но это не изменит целей России.

