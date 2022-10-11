В Кремле негативно оценили возможные поставки Вашингтоном систем ПВО Киеву

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга с журналистами негативно оценил возможные поставки систем ПВО Киев. По словам представителя Кремля, это сделает конфликт дольше и болезненней для украинской стороны, передаёт РИА Новости.

«Мы вместе с вами вчера узнали о таких намерениях из официальных заявлений по системам ПВО. Ещё раз повторяю, это сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны, но это не изменит нашего целеполагания и конечного результата специальной военной операции», – заявил пресс-секретарь президента России.

Напомним, накануне стало известно, что Байден в телефонном разговоре с Зеленским пообещал последнему продолжать поддерживать Украину всем необходимым, в том числе передовыми системами ПВО.

