В Пекине указали на интерес Вашингтона в украинском кризисе

США пытаются извлечь из происходящего на Украине всю возможную выгоду.

Как пишет китайская Global Times, Вашингтон не заинтересован в прекращении конфликта. — напротив, заявления американских чиновников всячески «подливают масла в огонь».

В частности, в статье говорится о «радикальной риторике Байдена», построенной на спекуляциях вокруг «ядерного Армагеддона». «Это то, что делают США, поскольку они так привыкли быть хулиганами — провоцируют до предела, а затем возлагают на другую сторону ответственность, если напряженность перерастает в кризис», — указывается в материале.

По мнению обозревателя издания, в планы США входит усилить энергозависимость Европы и настроить против России как можно больше стран.

Отмечается, что Вашингтон «с удовольствием» следит за эскалацией конфликта, развитие которого «зависит не от того, действительно ли Украина полна решимости сражаться до последнего украинца, а от того, нужно ли Штатам, чтобы он продолжался».

Издание обращает внимание на противоречивость риторики американской администрации. «У чиновников Белого дома теперь появился новый ритуал — разъяснять комментарии Байдена, чтобы обелить или преуменьшить подстрекательскую роль США в конфликте», — отмечает газета.