В «Росатоме» сообщили, что все крупные зарубежные партнеры нацелены на продолжение сотрудничества

Все крупные иностранные заказчики госкорпорации «Росатом» стремятся к продолжению работы с ней.

Об этом сообщил замдиректора Блока по развитию и международному бизнесу — директор по международному бизнесу «Росатома» Борис Арсеев, выступая в Совете Федерации на круглом столе «Переориентация экспорта российских товаров на рынки дружественных стран».

«Мы работаем более чем в пятидесяти странах. Все наши заказчики, особенно по крупным инфраструктурным проектам, подтверждают их продолжение», — сказал Арсеев.

Представитель «Росатома» указал на выгодность зарубежных заказов как для самого «Росатома», так и для РФ в целом. «На сегодняшний день у нас есть уже подтвержденные методикой расчеты о том, что каждый вложенный 1 рубль, который идет на строительство АЭС за рубежом, приносит в экономику нашей страны на этапе строительства 1,9 рубля и на этапе эксплуатации 1,7 рубля», — рассказал Арсеев.

По его словам, это происходит за счет вовлечение в деятельность компании большого количества отраслей в РФ. «Даже когда идет межгосударственное кредитование, большая часть этих денег остается в стране и их осваивают наши предприятия», — сказал представитель госкорпорации. Он подчеркнул, что это и есть «тот самый несырьевой экспорт».

«Мы считаем, что такую поддержку большим инфраструктурным проектам Росатома и другим российским компаниям, ее надо продолжать. Необходимо искать новые дополнительные финансовые инструменты, чтобы это были не короткие кредиты с плавающей ставкой, а также такие серьезные удобные, с небольшой ставкой, длинные инфраструктурные кредиты», — заявил Арсеев.

Среди наиболее масштабных зарубежных проектов госкорпорации — индийская АЭС «Куданкулам», АЭС «Аккую» в Турции; АЭС «Пакш» в Венгрии; АЭС «Руппур» в Бангладеше; АЭС «Тяньвань», которая, как указывается на сайте «Росатома», является самым крупным объектом российско-китайского экономического сотрудничества, а также АЭС «Эль Дабаа» — первая атомная станция в Египте, которая будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200.