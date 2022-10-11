В ряде областей Украины вновь объявлена воздушная тревога

В ряде областей и городов Украины, в том числе в Киеве, звучит воздушная тревога.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на украинские источники, воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Сумской, Днепропетровской областях и ряде других регионов.

Telegram-каналы, в том числе «Звезда», между тем публикуют кадры предположительных ударов по Одесской области. Также пишут о взрывах в Ровно и Кривом Роге, а также Киевской, Винницкой и Житомирской областях.

Сообщается, что в Киеве и области ввели почасовые отключения электроэнергии. В настоящий момент свыше 300 населенных пунктов в пяти областях Украины остаются без электричества, пишет Shot со ссылкой на госслужбу по чрезвычайным ситуациям страны.