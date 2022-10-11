В Сбербанке предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

В Сбербанке предупредили россиян о новой схеме телефонного мошенничества.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на сообщение кредитной организации, злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта. Тем самым они пытаясь навязать телефонный разговор, а затем выманивают данные карт.

«Злоумышленники рассылают письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой: "Ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий. Позвоните в службу поддержки". Таким образом мошенники провоцируют телефонный разговор», – предупредили в банке.

Когда пользователь звонит по указанному в письме номеру телефона, лже-оператор начинает убеждать его, что я для того, чтобы не попасть в «чёрный список», необходимо сообщить данные банковской карты, как можно быстрее установить приложение или перевести деньги.

В Сбере пояснили, что эта инструкция будет звучать вполне логично. Однако надо помнить, что всё это обман для получения доступа к сбережениям, которые есть у клиента в банке.

«В таких ситуациях настоятельно рекомендуем вам принимать решения не спеша, самим позвонить на номер с официального сайта сервиса и никогда не сообщать данных своей карты и другу личную информацию посторонним людям», – заявили в Сбербанке.

Ранее «Эксперт» писал, что в Центробанке зафиксировали очередную волну мошенничеств с участием лже-сотрудников Банка России, которые сначала звонят и сообщают о сомнительных операциях по счету, а потом направляют в мессенджер или на электронную почту свое поддельное удостоверение с логотипом и печатью для достоверности.

В ЦБ РФ предупреждают, что такие документы могут содержать фамилии реальных работников, взятые с сайта регулятора. Но на самом деле они ими не являются.

В случае поступления такого звонка сотрудники Центробанка советуют сразу же прервать разговор и заблокировать номер звонящего. Если возникли сомнения относительно сохранности денег на счёте, рекомендуется самостоятельно позвонить в банк по номеру, обозначенному на его официальном сайте или оборотной стороне банковской карты.

