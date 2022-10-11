Nasdaq: крупные игроки поставили на внезапный обвал

Эта неделя и не обещала быть простой для Nasdaq Composite. Из основных фондовых индексов США он наиболее чувствителен к росту доходностей. А срочный рынок как раз уверился, что 2 ноября ФРС повысит ставку на 75 б.п., и с каждым днем его участники все выше оценивают вероятность такого же шага в декабре. Одно лишь это вело к распродажам технологических акций.

Но на неделе еще и выйдут данные по инфляции, а они вполне способны, если и не ускорить ужесточение денежно-кредитной политики, то уж напугать такой перспективой инвесторов. Между тем рост ставок и так уже начал негативно отражаться на бизнесе в США. В ближайшую пятницу рынок сможет начать оценивать это влияние в терминах прибылей и убытков: стартует сезон отчетности.

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Предупреждения на этот счет для ведущих компаний с Nasdaq звучат все более мрачно. Так, AMD озвучила неутешительные предварительные итоги 3 квартала, сообщив о падении спроса на компьютеры и проблемы с цепочками поставок. О подобных проблемах в той или иной форме сообщали и другие производители чипов. Собственно, именно поэтому их акции в этом году показывают результаты хуже рынка.

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Но, словно этого было мало, в пятницу администрация президента США нанесла по отрасли новый удар. Это был рикошет (била она по полупроводниковым компаниям Китая), но все равно вышло больно.

Рынок пропустил удар под чип

Были, среди прочего, запрещены поставки в Китай из любой другой страны ряда компьютерных компонентов, сделанных с использованием американских технологий. Представитель МИД КНР Мао Нин справедливо заметила, что это нанесет ущерб и компаниям из США. Но в администрации Байдена думают не об этом, а о том, чтобы не уступить конкурентам – и не только из Китая, но и из лояльных ей стран. Последних заставят пострадать не меньше американских фирм.

«Мы понимаем, что односторонний контроль, который мы вводим, со временем потеряет эффективность, если к нам не присоединятся другие страны, — цитировало Reuters анонимного чиновника. – И мы рискуем нанести ущерб технологическому лидерству США, если иностранные конкуренты не будут подвергаться такому же контролю».

Возможно, в перспективе американский бизнес извлечет из этого выгоды, но прямо сейчас – это плохие новости для акций производителей чипов по всему миру. Так что упали не только китайцы. Вчера индекс Philadelphia Semiconductor закрыл день падением на 3,5%, а за два дня он снизился на 9,3%.

Упали акции Intel, AMD, Nvidia, Qualcomm и Micron. К ним присоединились и многие другие. Акции Microsoft снизились на 2,1%, притормозив сразу три основных индекса. Nasdaq Composite потерял 1,04%, Dow Jones Industrial Average – 0,32%, а S&P 500 – 0,75%.

Рекордная ставка на падение

Индекс Nasdaq Composite достиг минимума с июля 2020 года. Его потери от исторического максимума превысили 34%, но пока ничто не свидетельствует о том, что это предел для него (как, впрочем, и для остальных индексов). Зато есть обратные сигналы.

По данным Sundial Capital Research, крупнейшие игроки на срочном рынке на прошлой неделе купили пут-опционы на отдельные акции более чем на $10 млрд, что стало рекордом для этой группы. Эти инструменты используют для хеджирования от падения котировок или для игры на понижение.

Они, впрочем, могут быть и частью сложных стратегий, не обязательно рассчитанных на существенные движения вверх или вниз. Вот только для этого размер позиций очень уж велик.

«Если бы речь шла об относительно небольшом числе сделок по нескольким акциям, например, в рамках какой-то огромной сложной арбитражной или другой стратегии, то подобные данные были бы не показательны, — говорил вчера Bloomberg директор по исследованиям Sundial Джейсон Гёпферт. – Однако это не похоже на такой случай, поэтому можно предположить, что сделана очень крупная ставка на сильное и внезапное падение».