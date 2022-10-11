«Все очень серьезно»: Глава JPMorgan рассказал, что будет с экономикой США

Генеральный директор и председатель правления JPMorgan Chase Джейми Даймон сделал прогноз. Несмотря на то, что у американской экономики, по его мнению, сейчас все более-менее в порядке и что потребители находятся в лучшем состоянии, чем во время финансового кризиса 2008 года, который закончился глобальной рецессией, это не значит, что рецессии не может быть в среднесрочном будущем.

«Нельзя говорить об экономике без того, чтобы не поговорить о будущем,- поделился известный банкир своими мыслями с корреспондентом CNBC.- С экономикой в будущем все будет очень серьезно».

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Даймон видит на горизонте очень серьезную комбинацию сильных встречных ветров, которые скорее всего столкнут американскую и глобальную экономику в рецессию к лету 2023 года. В числе тревожных признаков глава крупнейшего в США банка назвал затянувшуюся инфляцию, более резкий, чем ожидалось, рост учетной ставки; неизвестные последствия количественного смягчения и события на Украине.

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«Это очень и очень тревожные события и тенденции, которые, думаю, столкнут США и мир – в Европе, кстати, уже рецессия – через 6-9 месяцев в какую-то разновидность рецессии»,- заявил Джейми Даймон.

В последние три месяца главный американский банк – ФРС трижды поднимал учетную ставку на 0,75%. О том, что ФРС может зайти в борьбе с инфляцией слишком далеко и слишком быстро, опасаются и в самом центробанке. Об этом, например, рассказал CNBC в сентябре президент Федерального резервного банка Чикаго и член Федерального комитета открытого рынка (FOMC) Чарльз Эванс.

Представители ФРС неоднократно говорили, что намерены и дальше повышать учетную ставку, которая сейчас составляет 3-3,25%. Ожидается, что она может подняться до 4,5%.

В том, что инфляция выросла до неконтролируемых масштабов и 40-летнего максимума, Даймон обвиняет ФРС, которая начала действовать слишком поздно и сделала слишком мало. Сейчас, правда, американский центробанк взялся за ум и быстро наверстывает упущенное.

Джейми Даймон спрогнозировал дату начала рецессии, но не знает, как долго она может продлиться.

«Она (рецессия) может быть и мягкой, и жесткой,- поделился он своими мыслями о возможной силе рецессии и посоветовал готовиться к худшему.

Делать прогнозы в такие бурные времена трудно, соглашается Даймон, но в одном он уверен – в высокой волатильности рынков. Он также не исключает возможности, что по времени рецессия совпадет с хаосом на финансовых рынках.

Индекс S&P 500, полагает Даймон, еще не достиг дна и может легко упасть еще на 20%. Причем эти 20% будут намного болезненнее, чем первые.

Встречные ветры Джейми Даймон разглядел на горизонте давно. Еще в самом начале июня он сообщил аналитикам и инвесторам, что готовит свой банк к экономическим «ураганам», вызванным действиями ФРС и ситуацией на Украине.

«JPMorgan готовится к худшему,- сообщил Даймон четыре месяца назад.- Мы сейчас будем относиться к нашему балансу очень взвешенно, консервативно. Советую и вам (инвесторам) сделать то же самое».

В предстоящую пятницу, 14 октября, кстати, JPMorgan должен опубликовать данные по финансово-хозяйственной деятельности в третьем квартале. Пока год складывается для крупнейшего американского банка неудачно, его акции подешевели с начала 2022 года на треть (33%).