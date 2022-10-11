Активы Nissan в России перейдут в госсобственность с возможностью обратного выкупа

Все российские активы автоконцерна Nissan, включая завод в Санкт-Петербурге и центр продаж в Москве, перейдут в государственную собственность в лице ФГУП НАМИ, который в апреле получил 68% концерна Renault в капитале «АвтоВАЗа».

Об этом пишет РБК со ссылкой на Минпромторг. Уточняется, что сделка подразумевает опцион на обратный выкуп активов в течение шести лет.

«Сделка предполагает передачу 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус") НАМИ. Сюда входят производственные и научно-исследовательские мощности Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве», — говорится в сообщениии ведомства.

Отмечается, что обслуживание автомобилей Nissan в РФ и поставку запчастей к ним будет обеспечивать «АвтоВАЗ».

По словам вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова, производственный цикл на заводе Nissan, а также 2 тыс. рабочих мест будут сохранены.