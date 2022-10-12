Акции дня: бумаги «Русала» под давлением

В минусе торговались акции алюминиевой компании «Русал» по итогам сессии на Мосбирже в среду, 12 октября. За день бумаги подешевели на -1,99% до 34,88 рублей за акцию, однако в моменте снижение достигало -4,6%.

Трейдеры продавали акции на фоне возросших рисков по экспортной деятельности компании: агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения полного запрета на российский алюминий.

Как отметило агентство «Интерфакс», в Белом доме рассматривают три варианта развития событий. Первый предполагает полный запрет на поставки алюминия. Второй - повышение тарифов до столь высокого уровня, который будет соответствовать полному запрету. Третий – введение санкций в отношении конкретно «Русал», который, напомним, уже попадал под американские ограничения в 2018 году. Тогда санкции были сняты после отказа основателя компании Олега Дерипаски от контроля над предприятием.

«На российские поставки традиционно приходится около 10% от общего объема импорта алюминия в США. В августе Россия была третьим по величине экспортером в США. Санкции будут иметь далеко идущие последствия для глобального рынка алюминия, потенциально вынуждая потребителей в США и других странах спешить с поиском замены металла», - подчеркнули эксперты агентства.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +0,11% до 1951,65 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,05% до 954,53 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:06 мск составила 92,25 долларов за баррель (-2,16%). Российская валюта укреплялась – 63,7 руб. за доллар.