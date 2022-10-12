Бюджет Москвы на 2023-2025 гг сохраняет господдержку реального сектора — эксперт

Власти Москвы даже в условиях внешнего санкционного давления на экономику страны сохранили значительный объем господдержки реального сектора. В бюджете города на следующие три года в числе главных приоритетов остается поддержка бизнеса столицы. Такое мнение высказал 12 октября Алексей Хижняк, член московской «Деловой России», эксперт по вопросам развития и государственной поддержки бизнеса.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин и правительство столицы ранее утвердили проект закона «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Согласно опубликованным данным, доходы города в 2023 году составят 3,75 трлн рублей, расходы — 4,18 трлн, дефицит — 0,4 млрд рублей. Приоритетом останется поддержка экономики, надежная социальная защита москвичей, рост качества социальных услуг и продолжение развития города, уточнили в мэрии.

В частности, на 2023 году в Москве продлят действие программ поддержки предпринимателей, которые включают в себя льготное кредитование, а также развитие импортозамещающих и инновационных производств. Кроме того, промышленники смогут компенсировать до 50% затрат на присоединение к инженерным сетям. В целом на финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства, а также промышленных предприятий планируется направить более 8 млрд рублей.

Кроме того, власти столицы продолжат создавать инфраструктуру для новых заводов: на эти цели направят 28 млрд рублей. В том числе, правительство Москвы продолжит развивать площадки «Руднево» и «Алабушево», входящие в особую экономическую зону «Технополис «Москва», а также в создание Национального космического центра на территории центра имени Хруничева.

«Бюджет Москвы, сверстанный на ближайшие три года с акцентом на поддержку предпринимательской и инвестиционной активности, выполнение всех социальных обязательств и продолжение реализации глобальных проектов развития города — это тот «глоток воздуха» и та опора для нашей экономики, которая даст гораздо больше возможностей для гибкой продуманной политики развития в ближайшие годы», — отметил Алексей Хижняк.

Он подчеркнул, что промышленность и предпринимательство — драйверы роста доходов столицы. А меры поддержки властей города позволили бизнесу не только «не умереть» в «коронакризис» 2020-го и кризис 2022-го, но и нарастить объёмы. «Большое количество преференциальных режимов (технопарки, особые экономические зоны), а также постепенное снижение ключевой ставки для своих предприятий с 15% до 11% в апреле, с 11% до 9% в мае, и уже окончательно, летом, под 3%, — что сопоставимо с кредитами Фонда развития промышленности для крупнейших проектов или отдельными преференциальными условиями от институтов развития — позволило Москве стать центром роста промышленной активности в России», — добавил эксперт.

По его оценке, поддержка малого и среднего бизнеса в столице также помогла ему вырасти в общем обороте торговли и услуг. Так, в августе этого года этот показатель достиг 23,5% (в то время как годом ранее она была 21,8%). А оборот этого сектора за 8 месяцев 2022 года вырос на 33% к аналогичному периоду 2021-го и достиг 2,55 трлн рублей.

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков отмечает, что при формировании бюджета власти Москвы уделили много внимания его инвестиционной составляющей, а также господдержке бизнеса, что поможет привлечь в экономику города дополнительные инвестиции. «Создание инфраструктуры для размещения новых производств — серьезная поддержка инвестиционной активности промышленных компаний. В этом смысле большим подспорьем станут предусмотренные в бюджете для промышленных предприятий ассигнования на компенсацию до 50% затрат на присоединение к инженерным сетям, а также продолжение действия программ льготного кредитования», — подчеркивает он.

Напомним, что в 2022 году правительство Москвы совместно с федеральными властями приняли комплекс мер господдержки, которые были направлены на обеспечение устойчивости, адаптацию экономики и поддержку граждан. В пакет этих антикризисных мер вошли льготные кредиты, отсрочки по аренде, гранты, субсидии и другие решения на общую сумму свыше 100 млрд рублей. По оценкам властей столицы, ими воспользовались более 35 тыс. организаций. В конце второго — начале третьего квартала 2022 года в экономике города начала формироваться тенденция к стабилизации ситуации и возврату на траекторию экономического роста. В 2023–2025 годах, согласно проекту бюджета города, он прогнозируется на уровне 2,8 — 3,3%.