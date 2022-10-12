Что такое ТИС и как она поможет снизить налоги?

Для этого создана площадка, где пользователи могут получить бесплатную консультацию от специалистов ТИС и решить свои проблемы.

Как работает система ТИС?

ТИС – это универсальная информационная система предприятий, включающая все основные процессы:

Программное и техническое обеспечение для автоматизации рабочего места кассира. Процессы финансового и налогового учета, управления персоналом и партнерами. Средства защиты информации. Возможность отправки в Интернет отчетов и форм регламентированной отчетности и т.д.

Система ТИС помогает решить все эти задачи, расширяя возможности применения банковских, кассовых и платежных систем. ТИС ориентирована на предприятия, которые осуществляют все виды сделок по безналичному расчету, а также с иными юридическими лицами, деятельность которых связана с денежными средствами и ценной бумагой, валютой и международными валютными ценностями. Тис может быть использован в сферах торговли, строительства, предоставления услуг. Основные информационные продукты системы ТИС:

Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM),

Бухгалтерия для небольших фирм и индивидуальных предпринимателей,

Снятие наличных в кассе,

Расчетный центр для малого бизнеса,

Накопительное финансирование,

Учет векселей и не только.

Система работает на любом компьютере, который имеет подключение к сети Интернет. Настройка и запуск ТИС не представляют особой сложности, особенно если используется соответствующий программный продукт. Все функции полностью автоматизированы, что значительно упрощает работу кассиров и персонала предприятия.

Что нужно учитывать?

Она позволяет управлять бизнесом с помощью единого интерфейса, который позволяет автоматизировать бизнес-процессы в магазине, упростить взаимодействие с клиентами, оптимизировать работу персонала и повысить его производительность. По сути, ТИС представляет собой единую платформу, которая содержит в себе все необходимые инструменты для управления бизнесом, такие как: систему документооборота, CRM, ERP, систему учета рабочего времени, систему для учета финансов и ведения складского учета.

На текущий момент в систему интегрированы: онлайн-касса, платежное решение, CRM, ERP, система управления документами, облачное хранилище, управление складом, логистикой и персоналом».