Дело за малым: бесплатные онлайн-продукты в помощь московским предпринимателям

Онлайн-продукты, которые запустило ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития, помогают предпринимателям упростить работу и сэкономить время и деньги. На портале mbm.mos.ru действует уже более 30-ти онлайн-услуг и сервисов, доступ к которым открывается всем зарегистрированным пользователям.
«С помощью онлайн-продуктов предприниматели и те, кто только планируют открыть свое дело, смогут быстро решить различные задачи — от регистрации бизнеса до формирования налоговой декларации по «упрощенке» и подбора городских помещений для бизнеса», – рассказал руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов.
Какие онлайн-продукты доступны московским предпринимателям и чем они могут помочь при ведении собственного бизнеса?
Онлайн-сервис «Интерактивный помощник» ориентирует в многообразии мер поддержки, в том числе антикризисных и финансовых. Он подбирает по ИНН только те из них, которые подходят конкретному пользователю с учетом сферы деятельности и возраста бизнеса. Информация разделена по блокам, которые включают возможности для бесплатного бизнес-обучения, полезные онлайн-продукты и другие виды поддержки, в том числе финансовые. Можно не только узнать о дополнительных возможностях для своего бизнеса, но тут же воспользоваться ими. Отдельно «Интерактивный помощник» ориентирует в мерах поддержки для самозанятых.
Онлайн-услуга «Подбор городских помещений для бизнеса» позволяет бизнесменам бесплатно подобрать помещение для аренды или покупки, не прибегая к услугам риелторов. Пользователю нужно только задать необходимые параметры: желаемый округ, стоимость одного квадратного метра, назначение и площадь объекта. В течение 24 часов подходящие варианты будут направлены на электронную почту. А при необходимости специалист МБМ свяжется с предпринимателем, чтобы помочь ему на всех этапах подготовки к торгам.
Онлайн-услуга «Законодательный бизнес-дайджест» содержит самую главную информацию в правовой сфере, регулирующую работу бизнеса. Она позволяет узнавать о принятых актах и инициативах, которые только готовятся к принятию, а также ознакомиться с разъяснениями законодательства. Здесь своевременно обновляются правовые новости, касающиеся, например, налоговых изменений, регулирования трудовой деятельности, лицензирования и многого другого. Чтобы быстро находить актуальную информацию, можно настроить фильтры по тематике и уровню законодательства. А подписавшись на уведомления, вы точно не пропустите важные новости, касающиеся предпринимательской деятельности.
Онлайн-услуга «Подготовка документов для регистрации ИП и ООО» помогает любому желающему получить подготовленный пакет документов для регистрации ООО или ИП в Москве. Необходимо всего лишь подать заявку и выбрать удобный способ получения готовых документов.
Онлайн-сервис «Подбор режима налогообложения» полезен начинающим предпринимателям, которые не могут решить, какая налоговая система будет оптимальной для их компании. Нужно ответить всего на семь вопросов о характере и профиле бизнеса – например, планирует ли компания производить сельхозпродукты, получать доход более 60 миллионов рублей в год или нанимать более 15 человек. Сервис проанализирует ответы и предложит подходящий режим налогообложения, который позволит вести дела с большей выгодой.
И это лишь малая часть из онлайн-продуктов МБМ. Кроме того, на mbm.mos.ru можно бесплатно получить помощь в подготовке налоговой декларации по УСН, проверить контрагента или законность вывески и многое другое. Также предпринимателям всегда доступны бесплатные консультации по вопросам ведения бизнеса в Москве — от регистрации своего дела до масштабирования. Также можно обратиться за профильными консультациями и получить практические рекомендации по маркетингу, SMM-продвижению и управлению персоналом от специалистов МБМ.
МБМ постоянно продолжает расширять спектр онлайн-услуг и сервисов, которые помогают предпринимателям открыть и развить свой бизнес.
Так, например, в этом году появился онлайн-сервис «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ», с помощью которой можно бесплатно онлайн подобрать оптимальный налоговый режим, зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет в банке.
В июне 2022 года запущен сервис «Бизнес-боксы», который представляет собой подборку полезных инструментов для упрощения деятельности предприятий и самозанятых. С их помощью можно запустить первые продажи, научиться основам email-маркетинга, автоматизировать документооборот, повысить лояльность клиентов и многому другому.
А в августе 2022 года было запущено сразу два новых онлайн-сервиса – «Калькуляторы для бизнеса» и «Конструктор правовых документов». С помощью первого предприниматели могут рассчитать налоги, выплаты сотрудникам и другие платежи, а второй насчитывает 174 шаблона типовых документов для ведения бизнеса с подсказками и комментариями.
Напомним, что все сервисы и услуги МБМ абсолютно бесплатные. Подробнее с ними можно ознакомиться на mbm.mos.ru в соответствующем разделе сайта. А чтобы получить доступ ко всем возможностям портала, зарегистрируйтесь в личном кабинете.
Mbm.mos.ru — портал взаимодействия бизнеса и власти. МБМ помогает людям открывать и смело развивать свое дело в Москве. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать об имущественных, образовательных и финансовых мерах государственной поддержки и свободно пользоваться ими.
Для повышения уровня предпринимательских знаний работают следующие программы: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставниками», «Нетворкинг-марафон», «Онлайн-Акселератор», также проходят тематические встречи и мероприятия для открытого общения и обмена опытом, стирая границы между бизнесом и властью.
Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в столице, а также более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на mbm.mos.ru.