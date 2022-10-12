Дело за малым: бесплатные онлайн-продукты в помощь московским предпринимателям

Онлайн-продукты, которые запустило ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития, помогают предпринимателям упростить работу и сэкономить время и деньги. На портале mbm.mos.ru действует уже более 30-ти онлайн-услуг и сервисов, доступ к которым открывается всем зарегистрированным пользователям.

«С помощью онлайн-продуктов предприниматели и те, кто только планируют открыть свое дело, смогут быстро решить различные задачи — от регистрации бизнеса до формирования налоговой декларации по «упрощенке» и подбора городских помещений для бизнеса», – рассказал руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов.

Какие онлайн-продукты доступны московским предпринимателям и чем они могут помочь при ведении собственного бизнеса?

Онлайн-сервис «Интерактивный помощник» ориентирует в многообразии мер поддержки, в том числе антикризисных и финансовых. Он подбирает по ИНН только те из них, которые подходят конкретному пользователю с учетом сферы деятельности и возраста бизнеса. Информация разделена по блокам, которые включают возможности для бесплатного бизнес-обучения, полезные онлайн-продукты и другие виды поддержки, в том числе финансовые. Можно не только узнать о дополнительных возможностях для своего бизнеса, но тут же воспользоваться ими. Отдельно «Интерактивный помощник» ориентирует в мерах поддержки для самозанятых.

Онлайн-услуга «Подбор городских помещений для бизнеса» позволяет бизнесменам бесплатно подобрать помещение для аренды или покупки, не прибегая к услугам риелторов. Пользователю нужно только задать необходимые параметры: желаемый округ, стоимость одного квадратного метра, назначение и площадь объекта. В течение 24 часов подходящие варианты будут направлены на электронную почту. А при необходимости специалист МБМ свяжется с предпринимателем, чтобы помочь ему на всех этапах подготовки к торгам.

Онлайн-услуга «Законодательный бизнес-дайджест» содержит самую главную информацию в правовой сфере, регулирующую работу бизнеса. Она позволяет узнавать о принятых актах и инициативах, которые только готовятся к принятию, а также ознакомиться с разъяснениями законодательства. Здесь своевременно обновляются правовые новости, касающиеся, например, налоговых изменений, регулирования трудовой деятельности, лицензирования и многого другого. Чтобы быстро находить актуальную информацию, можно настроить фильтры по тематике и уровню законодательства. А подписавшись на уведомления, вы точно не пропустите важные новости, касающиеся предпринимательской деятельности.

Онлайн-услуга «Подготовка документов для регистрации ИП и ООО» помогает любому желающему получить подготовленный пакет документов для регистрации ООО или ИП в Москве. Необходимо всего лишь подать заявку и выбрать удобный способ получения готовых документов.

Онлайн-сервис «Подбор режима налогообложения» полезен начинающим предпринимателям, которые не могут решить, какая налоговая система будет оптимальной для их компании. Нужно ответить всего на семь вопросов о характере и профиле бизнеса – например, планирует ли компания производить сельхозпродукты, получать доход более 60 миллионов рублей в год или нанимать более 15 человек. Сервис проанализирует ответы и предложит подходящий режим налогообложения, который позволит вести дела с большей выгодой.

И это лишь малая часть из онлайн-продуктов МБМ. Кроме того, на mbm.mos.ru можно бесплатно получить помощь в подготовке налоговой декларации по УСН, проверить контрагента или законность вывески и многое другое. Также предпринимателям всегда доступны бесплатные консультации по вопросам ведения бизнеса в Москве — от регистрации своего дела до масштабирования. Также можно обратиться за профильными консультациями и получить практические рекомендации по маркетингу, SMM-продвижению и управлению персоналом от специалистов МБМ.

МБМ постоянно продолжает расширять спектр онлайн-услуг и сервисов, которые помогают предпринимателям открыть и развить свой бизнес.

Так, например, в этом году появился онлайн-сервис «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ», с помощью которой можно бесплатно онлайн подобрать оптимальный налоговый режим, зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет в банке.

В июне 2022 года запущен сервис «Бизнес-боксы», который представляет собой подборку полезных инструментов для упрощения деятельности предприятий и самозанятых. С их помощью можно запустить первые продажи, научиться основам email-маркетинга, автоматизировать документооборот, повысить лояльность клиентов и многому другому.

А в августе 2022 года было запущено сразу два новых онлайн-сервиса – «Калькуляторы для бизнеса» и «Конструктор правовых документов». С помощью первого предприниматели могут рассчитать налоги, выплаты сотрудникам и другие платежи, а второй насчитывает 174 шаблона типовых документов для ведения бизнеса с подсказками и комментариями.

Напомним, что все сервисы и услуги МБМ абсолютно бесплатные. Подробнее с ними можно ознакомиться на mbm.mos.ru в соответствующем разделе сайта. А чтобы получить доступ ко всем возможностям портала, зарегистрируйтесь в личном кабинете.