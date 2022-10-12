ФСБ предотвратила попытку теракта с ПЗРК «Игла» в Московской области

Гражданин Украины по заданию СБУ доставил из Киева переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла», он планировал совершить теракт в Подмосковье.

Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение ФСБ. Подозреваемый задержан, у него обнаружены два комплекса «Игла», а также средства связи, подтверждающие «преступные действия и контакты» с украинской спецслужбой». Сообщается, что задержанный признал свою вину и начал сотрудничать со следствием. Возбуждено уголовное по статье о незаконных приобретении, передаче, сбыте и хранении оружия, совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 222), что предполагает лишение свободы сроком до 12 лет.

Также сообщается, что утром 12 октября российские силовики пресекли попытку теракта на транспортно-логистическом терминала в Брянске. ФСБ задержала гражданина Украины, который прибыл транзитом через Эстонию. Сообщается, что он действовал по заданию СБУ, получая инструкции и материалы для взрывного устройства. Подозреваемый арестован на два месяца, ему грозит до 20 лет лишения свободы.