Аналитики Reuters вынесли вердикт по ситуации с газом в Европе

Европейцам сейчас нужно, считают аналитики агентство Reuters, исправно и очень много платить за сжиженный газ (СПГ), молиться за то, чтобы зима в этом году была мягкой; и снижать потребление энергии, потому что любое «ЧП» на энергетической инфраструктуре или дальнейшее снижение поставок российского газа сделает нормирование энергии и отключения света предстоящей зимой неизбежными. И без того очень маленькие сейчас поставки могут свестись практически к 0, если «Газпром» выполнит угрозу и введет санкции против украинской энергетической компании «Нафтогаз».

Но просто пережить зиму мало. Даже если удастся обойтись без отключений света и особенно сильно не замерзнуть, летом и осенью 2023 года предстоит решить еще более сложную задачу – наполнить подземные газовые хранилища (ПГХ) газом.

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В этом году объединенной Европе в целом удалось довольно успешно справиться с поставленной задачей - наполнить ПГХ к 1 ноября как минимум на 80%. Сейчас, за три недели до ноября, хранилища наполнены в среднем по Европе приблизительно на 90%.

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Это, конечно, немалое достижение, но окончательное прекращение работы газопровода «Северный поток 1» после теракта в конце сентября все равно оставило большую зияющую брешь, которую крайне трудно заполнить несмотря на растущие поставки «голубого топлива» от альтернативных поставщиков.

Согласно анализу британской консалтинговой компании FGE, сейчас дефицит газа в Европе составляет приблизительно 15% от среднего зимнего спроса. Это значит, что для того, чтобы более-менее сносно пережить предстоящую зиму, европейцам необходимо экономить энергию и снижать потребление газа.

«Ситуация остается очень хрупкой,- рассказывает Кюнет Казокоглу из FGE.- В конце сентября потребление газа домохозяйствами в Германии взлетело до мартовских максимумов из-за прихода холодного воздуха. Потребление газа было на 14% выше среднего за четыре последних года (2018-2022). Это представляет угрозу».

Наиболее тяжело проявляется дефицит газа в Германии, которая является не только крупнейшей экономикой Европы, но и крупнейшим (до 24 февраля) покупателем российского газа на континенте. Не удивительно, что Берлин сейчас ведет себя так активно и предпринимает одну попытку за другой, чтобы защитить население и промышленность.

Европа сделала ставку на СПГ и очень сильно увеличила его импорт. Однако ей приходится выдерживать сильную конкуренцию на глобальном рынке со стороны азиатских компаний и стран. Причем, конкуренция может еще больше усилиться в том случае, если в этом году известный погодный феномен «Ла-Нинья» резко увеличить спрос на газ в Азии.

Усиление конкуренции означает и рост цен на газ. В последние дни и недели, по мере успешного наполнения европейцами ПГХ, цены на газ существенно снизились, но несмотря на это базовые голландские фьючерсы сейчас стоят на 80% дороже, чем в то же время в прошлом году.

Аналитики консалтинговой компании Refinitiv считают, что северо-запад Европы, включая Германию, сможет этой зимой импортировать на 18 млрд кубометров СПГ больше и довести общий объем импорта до 52 млрд кубов, что на 5,5% больше, чем в 2021 году.

Выросли и поставки трубопроводного газа из Азербайджана, Норвегии и Северной Африки, но и с учетом этого роста его поставки очень сильно не дотягивают до объемов, поставляемых раньше Россией. Для сравнения: мощность двух очередей «Северного потока» составляет 110 млрд кубов. Этого должно было хватить для покрытия 30% потребности Европы в «голубом топливе».

Сейчас Россия поставляет на северо-запад Европы ежедневно 86 млн кубов газа через Польшу и Украину. Это на 76% меньше 360 млн м³/д, поставляемых по этим маршрутам в прошлом году.

Если поставки российского газа сохранятся на нынешнем уровне, говорят аналитики, Европе грозит дефицит газа на уровне 155 млн кубов в день. Расчет был сделан на основе среднесуточного потребления газа на континенте в сентябре-марте в 2017-21 гг., который составляет 930 млн м³/д.

Европейские страны договорились уменьшить потребление газа этой зимой на 15% или в общей сложности на 50 млрд м³. Если этого удастся добиться, что судя по тому, что происходит сейчас в ФРГ, сделать будет трудно, то к концу зимы в европейских ПГХ останется ок. 55 млрд м³. Наполнение их для следующей зимы, зимы 23-24 гг., будет затруднено отсутствием российского газа, который Европа получала в этом году до летних сокращений поставок «Газпромом». Вывод простой: очень велика вероятность снижений поставок газа, но при этом спрос на энергию, если и снизится, то явно недостаточно.

Спрос на газ со стороны промышленности сократился из-за очень высоких цен на него. В результате в массовом порядке прекращают работу предприятия химической, металлургической и других энергоемких отраслей. Промышленность с поставленной задачей по снижению потребления справляется, а вот население, утверждает Федеральное сетевое агентство ФРГ, по крайней мере, пока его не только не снижает, но еще и увеличивает.

Еще одна проблема, стоящая перед европейской энергетикой, заключается в том, что на континенте в основном старые АЭС. Летом вскрылась еще одна серьезная проблема: засуха в этом году очень резко снизила производство атомной энергии во Франции из-за трудностей с охлаждением реакторов.

В Refinitiv считают, что спрос на газ, из которого вырабатывается электроэнергия, может оказаться в этом году для энергетических и коммунальных компаний на 30% выше, чем в прошлом.

Великобритания в ЕС не входит. Она газ у России не покупала, но получает энергию с континента. Сейчас же в связи с дефицитом ее на материке, дефицит с отключениями света ожидается зимой и на Британских островах.

Конечно, постепенно, со временем ситуация нормализуется, но произойдет это, по мнению аналитика Bank of America Франсиско Бланша, не раньше, чем через 5-10 лет.

«Европа должна платить за газ и молиться, чтобы зима была мягкой»,- советует он европейцам.