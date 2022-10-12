В Минэнерго Казахстана сообщили о планах договориться о закупке у РФ до 10 млрд куб. м газа

Казахстан намерен договориться с российским «Газпромом» о закупке 4-10 млрд кубометров газа.

Об этом рассказал министр энергетики страны Болат Акчулаков. «От 4 млрд, можем и сейчас, но в 2024 году», — цитирует главу министерства «Интерфакс». Акчулаков уточнил, что максимальный объем закупок, о котором может идти речь — 10 млрд куб. м.

Отмечается, что в настоящий момент Казахстан активно наращивает потребление газа, поэтому в скором времени страна может столкнуться с дефицитом сырья.

По данным Министерства энергетики Казахстана, потребление газа в стране в течение последних пяти лет увеличилось на 35%; с 2017 по 2021 годы потребление выросло на 4,8 млрд кубометров — с 13,8 до 18,6 млрд кубометров.