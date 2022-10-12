Индекс падающего дракона

Во вторник индекс Nasdaq Golden Dragon China, в который входят акции китайских компаний, торгующиеся в США, закрыл торги падением в пятый раз подряд. Это его самая длинная «черная полоса» с апреля.

Темпы обрушения котировок в последние дни были очень велики. Во вторник индекс потерял 3,4%, но по ходу дня его падение достигало 5,4%. Менее чем за пять торговых дней (от максимума прошлой среды) Nasdaq Golden Dragon China потерял уже 16,4%.

В обычных условиях для того же, например, Nasdaq Composite подобный обвал означал бы, что вскоре случится мощный отскок. Но в этом случае он может произойти и не очень скоро. Затяжное падение китайских акций в США идет с февраля 2021 года. И помесячный график индекса состоит преимущественно из красных свечей.

Сползанию котировок способствуют постоянно возникающие американо-китайские трения, а также нависающая все это время над акциями компаний из КНР угроза делистинга с бирж США. Потери Nasdaq Golden Dragon China от пика составляют уже колоссальные 73,4%.

Во вторник он показал минимальный уровень закрытия дня с марта, но это несколько затуманивает картину. В том месяце, на фоне очередного обострения ситуации вокруг возможного делистинга, случился мощнейший обвал китайских акций, быстро сменившийся не менее резким отскоком. Китай тогда объявил о решительном стремлении стабилизировать свои рынки и договориться с регулирующими органами США, чем и спровоцировал ралли.

Если бы не это, то сейчас индекс Nasdaq Golden Dragon China был бы уже на минимуме с июля 2013 года. Впрочем, если падение продолжится такими темпами, как в последние дни, он будет там еще до конца недели.

Последняя волна распродаж китайских акций была поначалу связана с распространившимся на рынке убеждением о том, что политика нулевой терпимости к ковиду сильно бьет по экономическим перспективам Китая. И каждое новое сообщение государственных СМИ КНР о горячей поддержке такого подхода, соответственно, вызвало продажи.

К аналогичной реакции приводили новости о росте числа заражений и о локдаунах. По данным Nomura, по состоянию на понедельник 36 китайских городов находились под различной степенью блокировки или контроля, что затронуло около 196,9 млн человек по сравнению с 179,7 млн неделей ранее. В ряде крупных городов усиливают тестирование на ковид по мере роста числа случаев заражения. Некоторые местные власти закрывают школы, развлекательные заведения и туристические места.

Во вторник китайские власти сообщили о 2089 новых заражениях за 10 октября. Это максимум с 20 августа. Так что появился еще один повод для продаж.

На настроения инвесторов также повлияли новые меры администрации Байдена по ограничению экспорта передовых полупроводниковых технологий в Китай. Помимо удара по самим китайским производителям, это привело и к эскалации напряженности в отношениях между двумя странами.

И то, что поначалу было распродажей полупроводниковых компаний, вылилось в падение котировок широкого спектра бумаг. Одновременно летит вниз и американская часть Nasdaq – индекс во вторник переписал минимум с июля 2020 года. Так что пока у китайских акций на биржах США путь преимущественно один – вниз.

