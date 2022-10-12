Иена рухнула до 24-летнего минимума

Курс доллара США в среду вырос на 0,8% и достиг 146,97 иен. В прошлый раз так низко японская валюта котировалась в августе 1998 года.

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Это уже заметно выше отметки 145,9 иен за доллар, после достижения которой Банк Японии 22 сентября провел первую за 24 года валютную интервенцию. Тогда это помогло поднять курс национальной валюты. Но сейчас японские денежные власти делают заявления, из которых следует, что интервенции ими проводились для снижения волатильности, а не для предотвращения ослабления иены.

Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил в среду, что быстрые движения курса иены наносят ущерб экономике. Тем самым он сигнализировал, что регулятора беспокоит именно скорость ее падения, а не достигнутые уровни.

«Снижение курса иены может оказать хорошее влияние на макроэкономику в целом, но есть некоторые секторы, которые страдают от него <…>, — заявил он. — Если же движение валюты будет таким быстрым, направленным в одну сторону и, вероятно, вызванным спекуляцией, то это будет плохо для экономики, потому что затруднит корпоративное планирование».

Он также заявил, что общий рост доллара, вероятно, станет одной из ключевых тем для обсуждения на этой неделе на встречах G20 и МВФ. Сейчас Харухико Курода и министр финансов Японии Шуничи Судзуки находятся в Вашингтоне, чтобы принять участие в этих мероприятиях.

У Японии есть договоренности с партнерами по G7 о том, что валютные интервенции требуют их неформального согласия. Особенно внимательно к этому относятся США, если такие операции планируются по отношению к доллару.