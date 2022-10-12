Компанию МТС признали виновной в необоснованном завышении стоимости услуг связи в 2022 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ПАО «МТС» нарушителем закона о защите конкуренции из-за повышения цен на услуги связи.

Уточняется, что в январе 2022 года оператор повысил стоимость услуг сотовой связи для более чем 28 млн абонентов в среднем на 9,5%. В самой компании объяснили решение увеличением собственных затрат.

В феврале против МТС было возбуждено антимонопольное дело. «Подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил», — говорится в сообщении ФАС. Отмечается, что в августе компания повторно повысила стоимость для ряда тарифов в среднем на 8,4%; цены для других тарифных планов оператор повысил в сентябре и октябре, в среднем стоимость увеличилась на 9,7%. «Таким образом, общее повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%», — заключили в ФАС.

Антимонопольное ведомство отмечает, что повышение тарифов «в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования» является нарушением интересов потребителей.

Комиссия ФАС признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услуги, теперь МТС грозит штраф. «Размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования», — указывается в сообщении. Также компании предписано снизить тарифы до экономически оправданного уровня.