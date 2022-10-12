Минсельхоз: Развитие агротехнологий в России позволит собрать 150 млн тонн зерна

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев заявил, что 150 миллионов тонн урожая зерновых будет достаточно, чтобы обеспечить внутренние потребности и экспортировать более трети от этого объема. По итогам года Россия сможет поставить на внешние рынки продовольствия на сумму в 40 миллиардов долларов.

Дмитрий Патрушев отметил, что за прошедшие годы удалось построить эффективную систему государственной поддержки, создать необходимые условия для активизации научной работы, технической и технологической модернизации.

«Все это позволит нам стабильно развиваться вне зависимости от геополитических факторов», — заявил министр.

Как рассказал председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин, за последние пять лет объемы закупок удобрений выросли с трех до пяти миллионов тонн в год, а площади применения средств защиты растений — с 80 до 110 миллионов гектаров.

Помимо этого, в условиях роста мировых и внутренних цен на агропродукцию отечественные сельхозпредприятия расширили площади сева и вложились в агротехнику. Об этом заявила начальник центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко. В сочетании с благоприятной погодой это все вместе и позволило вырастить такой урожай.

Вместе с этим отрасль длительное время пользовалась стабильной поддержкой со стороны государства. Власти помогали сельскому хозяйству даже в периоды серьезных экономических потрясений, подчеркивает советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР) Елена Разумова. За это время в России появились профессиональные инвесторы в сфере АПК, были созданы специализированные финансовые институты, постепенно развивался логистический комплекс.

По оценке председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, доля отечественных товаров на полках крупных ретейлеров сейчас составляет 90 — 91%, а по ряду категорий и 95 — 100%.

Дмитрий Патрушев уверен, что Россия обладает значительным потенциалом дальнейшего роста агропромышленного комплекса.

«Если мы добились выдающихся результатов в один год, это не значит, что мы добьемся таких же и в следующем году. Чтобы сделать достижение этих показателей системным, нужно приложить большие усилия», — уверен глава Минсельхоза.

Отмечается, что в министерстве намерены вплотную заняться селекцией и генетикой, чтобы заместить импорт. Также России предстоит научиться делать свое оборудование для производства готовой продукции.