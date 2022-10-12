Многополярный мир: чем сегодня важны саммиты в Астане

Казахстан уже не раз принимал у себя международные мероприятия на высшем уровне. Но эта неделя будет особенно насыщенной. В столице республики пройдут сразу несколько международных мероприятий, участие в которых примут крупные государственные деятели и главы министерств. А сами встречи будут иметь важные последствия для региона в частности и мира в целом.

Первым в Астане пройдет Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Вслед за ним состоятся заседания Совета министров иностранных дел СНГ и Совета глав государств СНГ, а также саммит «Центральная Азия – Россия».

Как уточнили в министерстве иностранных дел Казахстана, президент России Владимир Путин подтвердил участие во всех трех саммитах. Эксперты выражают надежду на то, что во время встреч удастся принять важные решения по ряду геополитических вопросов, а также что республике удастся стать медиатором между разными мировыми центрами и упрочить свои позиции в экономических и торговых отношениях с партнерами.

Курс на трансформацию

Казахстан, будучи председателем в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), намерен не просто провести очередные переговоры, а настаивать на трансформации форума в полноценную международную организацию. О таких планах президент республики Касым-Жомарт Токаев уже заявлял на 77 сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Отметим, что к этой идее форум движется уже давно. Напомним, что идею созвать СВМДА впервые озвучил еще в 1992 году на сессии Генассамблеи ООН первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который стремился создать эффективную структуру по обеспечению мира и безопасности в Азии. Первые 15 государств этого региона подписали декларацию принципов организации в 1999 году.

Сегодня состав организации существенно расширился: СВМДА фактически охватывает 90% азиатского региона. В числе 27 государств, вступивших в СВМДА, — Россия, Китай, Турция, Индия и Южная Корея. Еще у 8 стран статус наблюдателей, также он есть у 5 международных организаций.

Ожидается, что в этом году участие в СВМДА примут главы 11 государств. «Это Азербайджан, Ирак, Иран, Катар, Кыргызстан, Палестина, Россия, Таджикистан, Турция и Узбекистан. Вьетнам на уровне вице-президента, от Китая — заместитель председателя КНР», — сообщил ранее официальный представитель МИД Айбек Смадияров. По его словам, также планируется участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в качестве наблюдателя.

По ожиданиям МИД Казахстана, саммит СВМДА станет одним из самых масштабных внешнеполитических событий в постпандемийный период. В ходе мероприятия планируется подписать ряд документов и решений, их подробности пока не озвучивались.

Развитие СНГ

Говорить о дипломатии в Астане будут и на площадках заседания Совета глав государств СНГ, где Казахстан в этом году также председательствует, и на заседании Совета министров иностранных дел СНГ (СМИД). Как следует из повестки, актуальными темами станут международное сотрудничество и взаимодействие в рамках Содружества.

«Планируется проведение консультаций по тематике противодействия новым вызовам и угрозам, контроля над вооружениями и разоруженческой тематике, взаимодействия в области обеспечения международной информационной безопасности, а также в информационной сфере. Из новых тем предложено проведение консультаций по актуальным вопросам взаимодействия со странами дальней дуги (Азия, Африка и Латинская Америка)», — рассказал председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев (цитата по агентству «БелТА»).

На повестке дня также иные вопросы дальнейшей интеграции стран содружества. Ожидается, что члены СМИД примут решение о создании комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) и утвердят проект положения о ней. Это позволит объединить усилия государств в вопросах международной детской политики в СНГ.

Главы внешнеполитических ведомств также планируют подписать положение о межгосударственной программе «Спортивные столицы Содружества». Она привлечет внимание к спортивным и гуманитарным мероприятиям и будет способствовать развитию спортивной инфраструктуры в государствах-участниках Содружества.

К обсуждению предложены и другие вопросы. В их числе план мероприятий стратегии международного сотрудничества молодежи, базовая организация подготовки военных кадров для военно-воздушных сил, работа над международным документом о порядке и получении сведений из государственных информационных баз автотранспортных средств.

Не менее насыщенной обещает быть повестка саммита глав государств СНГ. Как ожидается, лидеры государств рассмотрят полтора десятка вопросов и подпишут 10 документов, направленных на развитие широкомасштабного межгосударственного сотрудничества. Отметим, что это первое заседание с 2020 года, которое пройдет в очном формате.

В частности, ранее председатель исполкома СНГ подчеркнул важность и необходимость поддержать инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании под эгидой СНГ международной организации, которая будет поддерживать и продвигать русский язык. «Это особенно актуально в условиях тотальной русофобии, которая искусственно насаждается сейчас в ряде стран», — сказал Сергей Лебедев.

Ранее эту инициативу прокомментировал и президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита глав государств СНГ, который состоялся 7 октября в Санкт-Петербурге. «Мы очень благодарны за это президенту Токаеву. Думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения», — отметил он. Напомним, что следующий, 2023 год объявлен в Содружестве годом русского языка как языка межнационального общения.

Как ожидается, на саммите примут несколько значимых решений в области обеспечения безопасности стран СНГ. В этой связи одним из самых важных документов станет программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 гг.

Политика во главе угла

Третьим крупным мероприятием, которое примет на этой неделе Астана, станет первый саммит «Центральная Азия — Россия». Как отмечают эксперты, сам формат «5+1» на политической арене используется не впервые. При этом раньше доминирующей темой для обсуждения была экономика, сейчас же фокус смещается на политику. Отметим, что форум проводится в год 30-летия установления дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии — важное мероприятие для всех государств региона, сказала главный аналитик «РегБлок» Анна Авакимян. По ее оценке, мероприятия, связанные с делами СНГ, будут сосредоточены на вопросах безопасности и противодействии терроризму. Вместе с тем, важными остаются темы экономического и торгового сотрудничества. По мнению эксперта, в среднесрочной перспективе Казахстан за счет приоритетов в области экономического развития и многополярного сотрудничества может добиться лидирующих позиций в СНГ.

Республика все больше укрепляет лидирующие экономические позиции в Центральной Азии, а ее внешнеполитический курс давно является многовекторным: страна заинтересована в развитии отношений с Китаем, Россией, США и ЕС, согласна руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В частности, она отмечает, что Казахстан «усиливает свои позиции как транзитного коридора», включая поставки товаров в Россию по параллельному импорту, поставки энергоресурсов в Евросоюз, а также логистический коридор между странами Восточной Азии и Персидского залива.

По оценке замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктории Федосовой, Токаев позиционирует себя как активный лидер, участник мирового политического процесса, а принимая международные саммиты, Казахстан выступает как центр интеграционных процессов и принятия решений в совместном пространстве Центральной Азии. Она указала на то, что глава республики придерживается постулатов независимости и обеспечения ее государственных интересов, что может быть важным в преддверии президентских выборов. Курс на баланс интересов подтверждается также тем, что кроме уже обозначенных мероприятий, в Казахстане также пройдут встречи с эмиром Катара, президентами Турции и Туркменистана, а также с главой Евросовета.

«Это дополнительный шаг по поддержанию стабильности в Евразийском пространстве и важные репутационные мероприятия высокого уровня для Казахстана. Для России же этот и другие саммиты важны как поле взаимодействия, заявления своей позиции и дальнейшего поэтапного укрепления равноправного партнерства. А в стабильности региона заинтересованы и другие страны», — заключила Федосова.

В целом же формат «5+1» «обладает потенциалом для наращивания усилий для торгово-экономической кооперации между Россией и странами «центральноазиатской пятерки», подчеркнула эксперт ИМЭП при Фонде первого президента РК Лидия Пархомчик. По ее словам, страны азиатского региона уже фиксируют значительный прирост темпов торговли с Россией. «Именно поэтому на повестку дня выходит вопрос о сохранении позитивных импульсов торгового взаимодействия», — добавила эксперт.