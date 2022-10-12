Музыкальные хиты Голливуда

«Титаник», «Агент 007 Джеймс Бонд», «Миссия невыполнима», «Игра престолов», «Профессионал», «Крестный отец», «Серенада солнечной долины», «Вестсайдская история», «Эммануэль», «Список Шиндлера», «Артист», «Ла-Ла Лэнд». Саундтреки к этим блокбастерам сегодня не менее популярны, чем сами фильмы. Эти мелодии во многом способствовали успеху фильмов, а впоследствии обрели новую самостоятельную жизнь.

Музыка - важнейшая составляющая большинства фильмов и сериалов. Она не только может быть фоном для происходящего на экране, но способна создать настроение и атмосферу картины. Мелодии из киношедевров узнаются нами по первым нотам, и порой они не менее известны, чем сами эти киношедевры. Не случайно лучшие саундтреки живут самостоятельной жизнью и часто звучат со сцены, пробуждая в слушателях целый шлейф эмоций и чувств, заставляя вновь и вновь проживать любимые сюжеты, чувствуя себя в концертном зале немного "как в кино".

Мари Карне - участница проекта «Голос» на Первом канале, «Один в один» и других популярных телевизионных проектов. У Мари голос редкого тембра, и каждое ее выступление отличает удивительная энергетика, безупречный музыкальный вкус и огненный темперамент.

Начало в 19.00 Московский международный дом музыки