На одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» произошла утечка

На нефтепроводе «Дружба» зафиксирована утечка.

Как пишет РБК со ссылкой на польского оператора PERN, авария произошла на одной из двух ниток магистрали в 70 км от города Плоцк; вторая ветка работает в обычном режиме.

Причины аварии в настоящий момент неизвестны. Сообщается, что место утечки оцеплено, в районе ЧП работают спасатели.

Нефтепровод «Дружба» идет из Самары до Мозыря в Гомельской области Белоруссии, после чего делится на северную ветку, проходящую по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, и южную, пересекающую Украину, Чехию, Словакию, Венгрию и Хорватию. Российский оператор нефтепровода — ПАО «Транснефть».

В начале августа Чехия Венгрия и Словакия внезапно остались без поставок российской нефти, так как «Укртранснафта» прекратила прокачку топлива по южной ветке «Дружбы». Причиной послужило отсутствие платежа за транзит со стороны «Транснефти». Российская сторона не смогла провести транзакцию в условиях санкций ЕС: европейский банк заблокировал ее. Будапешт и Братислава отреагировали быстро — венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились о возобновлении поставок. Компании сами оплатили транзит; Чехии понадобилось немного больше времени.

В мае Венгрии удалось добиться вывода «Дружбы» из-под санкций ЕС, направленных против поставок российской нефти.