Три дня, которые потрясут Nasdaq

Распродажа технологических акций в США шла вчера, то нарастая, то затухая, пятый торговый день подряд – и динамика основных фондовых индексов США зависела от доли в них подобных бумаг. Nasdaq Composite с S&P 500 обновили минимумы с 2020 года и закрыли день падением на 1,1% и 0,65% соответственно.

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Но наиболее традиционный индекс Dow Jones Industrial Average смог за день даже немного вырасти – на 0,12%. Ему до минимума этого года, зафиксированного 30 сентября, падать еще почти 2%.

Текущие события, безусловно, влияли на траекторию движения индексов. Так, акции Amgen подскочили на 5,7% после того, как Morgan Stanley повысил рейтинг бумаг этой биофармацевтической компании. Они стали лидером в составе Dow и помогли ему остаться в плюсе. В S&P 500 с Nasdaq тоже есть Amgen, но динамика этих индексов была в большей степени обусловлена другим – тем, что еще не случилось.

Воспоминания о будущем

Заметная часть событий, которые волновали рынок, находилась в будущем. Часть из них произойдет уже сегодня: опубликуют данные об индексе цен производителей (PPI) в США и протоколы последнего заседания ФРС.

И то, и другое может повлиять на динамику технологических акций. Они чувствительны к изменениям ожиданий рынка по ставкам и не любят, когда доходности растут.

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В протоколах будут искать неожиданные формулировки, отличия от того, что ранее публично говорили чиновники ФРС, и оценки здесь всегда субъективны. Они помогут в понимании того, как рассуждали в Федрезерве в сентябре, но мало скажут о том, что он будет думать в ноябре на следующем заседании по ставке. Однако порой и это приводит к заметным движениям.

Данные по PPI, напротив, как и все выраженное цифрами, выглядят объективным, однако спекулятивным рассуждениям это не помешает. На эту статистику обычно обращают меньше внимания, чем на изменения индекса потребительских цен (CPI), тем более что те будут обнародованы уже утром в четверг. И все же сильные отклонения вверх от прогнозов способны углубить снижение акций.

Сейчас ожидается, что темпы роста PPI в годовом выражении снизятся с 8,7% до 8,4%. При этом за месяц цены, напротив, вырастут на 0,2% против падения на 0,1% месяцем ранее.

Под ударом инфляции

Но главные цифры недели – это все-таки CPI. Здесь аналитики ожидают снижения годовых темпов роста до 8,1% с 8,3%. При этом в месячном выражении они вырастут до 0,2% с 0,1%. Отклонение данных вверх от прогноза приведет к падению акций. И шансы на это совсем не так малы, как можно подумать: в этом году темпы роста потребительских цен в США превзошли ожидания аналитиков уже в 6 случаях из 8.

По оценке JPMorgan Chase & Co., приведенной вчера Bloomberg, все цифры, превышающие 8,3%, станут большой проблемой для рынка и приведут к падению S&P 500 примерно на 5% за день. Они ориентируются на 13 сентября, когда инфляция оказалась выше, чем ожидалось, и индекс рухнул на 4,3%.

Сами аналитики JPMorgan Chase, как и большинство, ждут снижения инфляции до 8,1%. Если же цифры будут в диапазоне между 8,1% и 8,3%, то S&P 500, по их мнению, упадет на 1,5-2%.

В пятницу тоже будет немало данных, способных разочаровать рынок: от потребительских настроений Мичиганского университета до отчетности крупнейших банков. Не случайно вчера акции JPMorgan, Bank of America и Citigroup достигли новых 52-недельных минимумов. Но все это меркнет на фоне другого события этого дня, которое способно обвалить все мировые рынки.

Три дня до обвала

Под занавес вчерашних торгов управляющий Банком Англии Эндрю Бейли заявил, что прекратит интервенции на рынке облигаций, как и планировалось, в конце этой недели. Чиновник призвал пенсионные фонды, управляющие компании и иных инвесторов спешно завершить процесс закрытия позиций, которые они не могут удерживать. «У вас осталось три дня, – заявил он. – Вы должны сделать это».

Это был шок. Основные индексы США сразу потеряли по 1% от уровня, на котором находились. Подскочили доходности казначейских облигаций. Фунт впервые с 29 сентября упал ниже $1,1.

Все, конечно, знали, что окончание поддержки рынка изначально было назначено на 14 октября. Но было известно и то, что пенсионные лоббисты просят продлить выкуп до ноября. Все также понимали, что британские пенсионные фонды переживают серьезнейший кризис ликвидности. И мало кто сомневался, что их продолжат спасать.

При этом на рынке британского госдолга все тоже, мягко говоря, очень плохо. Банк Англии в понедельник и вторник уже расширял программу выкупа облигаций. И все же вчера их доходности вернулись на уровень 27 сентября – дня, предшествовавшего началу интервенций.

«Рынок британских гособлигаций сейчас – один из самых хрупких элементов мировой финансовой системы, — говорил вчера Bloomberg главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник. – Банк Англии спас мировые рынки в последнюю неделю сентября, когда стабилизировал котировки гособлигаций, так что, если он теперь собирается позволить им опуститься ниже, то это огромный риск».

