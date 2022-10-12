Недружественные инвесторы мимикрируют под российский рынок

В Министерстве финансов заявили, что иностранные компании из недружественных стран крайне неохотно покидают Россию. Иностранные инвесторы, ушедшие на санкционной волне, уже ищут пути возвращения на российский рынок.

Уже в самые короткие сроки мы сможем увидеть их в России, где они будут действовать их под вывеской дружественных стран, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева.

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Великое размежевание капиталов принимает новые формы

«По поводу изоляции. Я, честно говоря, не верю, что наш рынок станет изолированным, и мы даже не видим никаких предпосылок. Начну с иностранных инвесторов. Во-первых, уже сейчас появилась такая спекулятивная игра — постараться купить российские активы по дешевке на Западе и продать их в России подороже. Понятно, что ЦБ всячески этому препятствует, но это говорит о том, что все эти гневно потрясающие кулаками западные инвесторы на самом деле хотели бы заработать денег там, где они могут. И если они могут это делать в России, они с удовольствием поступятся всеми пресловутыми принципами», — заявил Алексей Моисеев в эфире радиостанции Москва ФМ.

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«Во-вторых, я думаю, что очень скоро мы увидим этих самых инвесторов, скрывших свою личину под вывесками из других государств, которые являются нам дружественными», — продолжил замминистра, отметив, что несколько таких случаев уже видел.



«Не хочу называть, через какие страны, чтобы не подсказывать никому, потому что понятно, что сейчас это в первую очередь спекулянты, которых я, честно говоря, не хотел бы видеть. Но люди интересуются рынком и ищут пути выхода на российский рынок. Это уже очевидно происходит», —отметил Алексей Моисеев.

«Великое размежевание капиталов», которое сегодня переживает мировая экономика, подчас принимает весьма любопытные формы, отметил в комментарии «Эксперту» независимый аналитик, автор telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов. Еще пару лет назад сложно было бы себе представить, что, например, европейские инвесторы будут мимикрировать под китайцев или индусов, работая на рынке РФ через свои азиатские дочки или азиатских партнеров.

Но санкции и острое желание вывести застрявшие капиталы делают свое дело. Это явление, по всей видимости, стало столь масштабным, что на него обратил внимание даже Минфин. Однако тут дело не только в выводе капиталов, предположил Дмитрий Адамидов. Российский рынок в значительной степени теперь огорожен от мирового, и в условиях надвигающегося шторма уже может рассматриваться не как изгой, а как тихая гавань, пусть и слегка заболоченная. Так что, считает аналитик, интерес иностранных инвесторов к России сохранится, хотя он вряд ли будет сравним с 2000-ми и 2010-ми годами.

Российский «поезд» долго ждать не будет

В течение последних шести месяцев идет значительное преобразование российского рынка продукции, товаров и услуг, рассказал «Эксперту» исполнительный директор общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Ассоциация «Безопасность и качество», член Общественного совета Минпромторга РФ Александр Акимов. Крупные международные корпорации вынуждены официально уходить с российского рынка, чего от них требуют международные штаб-квартиры.

При этом, отметил эксперт, в самом деле полностью бросать бизнес в России, не имея возможности вернуться после окончания глобальных изменений, никто не хочет. В связи с этим некоторые корпорации предпочитают передать весь бизнес российскому топ-менеджменту, оставляя за собой право вернуть его через несколько лет. Другие выбирают замещение всем известных брендов локальными, третьи — вывод «новой» продукции на рынок с участием иностранных инвесторов из дружественных стран.

Желание сохранить или расширить свое присутствие в России абсолютно оправдано с учетом роста экономики за последние 10 лет, уже осуществлённых вложений, значительного дисконта имеющихся российских активов иностранных компаний, подчеркнул Александр Акимов. Таким образом, иностранные компании, найдя способы получения российской «прописки» могут в полной мере рассчитывать на государственную поддержку бизнеса.

Правительством России реализуется значительный комплекс беспрецедентных мер по поддержке бизнеса, локализации производства в России, импортозамещению, что является катализатором для ускоренного принятия решения. Ведь всем понятно, что поезд долго ждать не будет, он уже двинулся. И поэтому решение поменять вывеску и занять свое место в вагоне принимает все больше иностранных компаний, констатировал эксперт.