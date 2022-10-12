Новак сообщил, что ожидает добычи нефти на уровне 530 млн тонн в 2022 году

Добыча нефти в РФ по итогам текущего года может составить 525-530 млн тонн.

Об этом в кулуарах проходящего с 12 по 14 октября в московском ЦВЗ «Манеж» форума «Российская энергетическая неделя» рассказал вице-премьер Александр Новак, передает «Интерфакс».

«Я думаю, где-то мы выйдем на уровень 525-530 млн тонн. Посмотрим», — заявил Новак.

По словам чиновника, ситуацию в российской энергетике в настоящий момент можно считать стабильной, пишет ТАСС; Россия готовится к введению эмбарго ЕС на поставки нефти и нефтепродуктов и реализует проекты по переориентации ресурсов на Восток, что стало возможным в том числе благодаря расширению портовых мощностей.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия останется крупным энергопартнером для потребителей и будет одним из основных игроков мирового энергорынка.