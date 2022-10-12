Похоже, у «Роснефти» завелся новый крупный стратег

Торги на рынке акций сегодня проходили спокойно, инвесторы фиксировали часть заработанной прибыли по бумагам, сильно выросшим ранее, и искали новые идеи — в том числе отставшие от роста рынка акции.

Исключением из этого правила стала «Роснефть», которая и с начала текущей недели выглядела лучше рынка, и сегодня показала наивысший результат среди «голубых фишек», подорожав на 1,34%. При этом, в отличие от «Лукойла», который сегодня снизился на 0,6%, «Роснефть» не отреагировала на снижение нефти на 2,3% — до почти $92 за баррель.

Никаких новостных поводов для такой стойкости «Роснефти» не было, а одной лишь фундаментальной силы бумаги ранее не хватало для игнорирования падающей нефти. В отсутствие достоверных объяснений стойкости акций крупнейшей российской нефтяной компании аналитики делают предположения, что бумагу покупает какой-то крупный стратегический инвестор. Пока ни подтвердить, ни опровергнуть это невозможно.

Во многом из-за отличной динамики «Роснефти» и вчерашних вечерних покупок «голубых фишек», Индекс Мосбиржи сегодня сумел вырасти на символические 0,11%. Большинство же высоколиквидных акций закрылось умеренным снижением.

Наибольшие потери понес МТС, которая в начале этой недели пыталась начать восходящий тренд. Бумага очень интересная, поскольку в условиях неопределенности многие ее покупают с целью получать стабильно высокие дивиденды. Однако сегодня рост оператора сотовой связи прервала ФАС, которая считает, что МТС нарушила закон о конкуренции, неоднократно повысив тарифы на свои услуги.

Пока непонятно, чем закончится спор, но самого факта претензий со стороны антимонопольного органа оказалось достаточно, чтобы и без того напуганные инвесторы стали распродавать бумагу, уронив ее на 3,4%.

Рынок снова вспомнил про строителей. Акции «Самолета», ПИКа и ЛСР подорожали сегодня более чем на 3,5%. Еще месяц назад активному росту акций застройщиков способствовали ожидания снижения ключевой ставки Банка России и уменьшения стоимости ипотеки, но, похоже, цикл смягчения денежно-кредитной политики встал на паузу. Не исключено, что некоторые инвесторы рассчитывают, что ритейлеры смогут заработать в недавно присоединившихся к России регионах.

Российская валюта сегодня утром достигла цели снижения 65 руб. за доллар, и от нее начала откат. Однако вечером спрос на валюту вновь усилился, в результате чего курс рубля снизился на 1,2%, до 64,4 руб за доллар. При этом фьючерс на курс доллара с экспирацией 15 декабря котируется на 4 рубля дешевле.

Технически рубль выглядит сильно перепроданным, но его динамика все же будет определяться в большей степени таким чисто рыночным фактором, как объем спроса и предложения. Спекулянтов, торгующих «реальным» рублем, на рынке очень мало, поскольку большинство брокеров не дает возможности открывать «короткие» позиции по паре доллар-рубль.

«Объемы торгов парой доллар-рубль на валютной секции Московской биржи сегодня заметно возросли, отражая как активизацию экспортеров, так и склонность краткосрочных инвесторов зафиксировать прибыль последних дней в условиях перегретости американской валюты. Мы ожидаем дальнейшего увеличения торговой активности и роста предложения валюты со стороны экспортеров, что может сдержать ослабление рубля», - отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Действительно, сегодня объем торгов парой доллар-рубль расчетами «завтра» впервые за последние 7 дней перевалил за отметку 100 млрд руб. К этому стоит добавить, что открытие сегодняшних торгов произошло гэпом вверх, и на дневном графике пары нарисовалась фигура технического анализа «крест». Это сильный сигнал на разворот тренда, особенно если «крест» появляется после сильного движения и сопровождается ростом оборотов торгов.