Особенности экспорта в Китай

Чтобы не допускать ошибок при импортировании товара на территорию ТС, рекомендуем обращаться к специалистам нашего таможенного брокера. В настоящее время экспорт в китай имеет стратегическое значение для России.

Организационные вопросы

Таможенное оформление продуктов питания – это строгое соблюдение всех формальностей, что гарантирует:

своевременную доставку продукта до точки назначения;

оптимизацию работы склада;

минимизацию временных затрат.

Компания предлагает комплексные профессиональные решения по организации таможенного оформления в Китае. При экспорте нужно учитывать:

таможенное законодательство Китая;

алгоритм и порядок таможенного декларирования;

разрешительные документы для экспорта продукции в Китай;

этапы прохождения таможни;

базовая документация;

пункты доставки и хранения (склад, логистика);

выбор вида транспорта и его тарификация;

взаимодействие с таможенными и государственными органами;

порядок перечисления экспортного НДС.

Для того, чтобы гарантировать прохождение таможенных процедур оперативно и качественно, специалисты оказывают следующие услуги:

подготовка и подача всех необходимых документов;

информирование о прохождении таможни по электронной почте;

консультирование по всем возникающим вопросам;

отслеживание документов и прохождение процедуры таможенного досмотра;

доставка груза из России в Китай.

Например, непредставление правильно оформленного документа на продукцию может привести к тому, что китаец будет лишен права на ее импорт, а компания – на ее экспорт. Еще одной распространенной ошибкой является передача товара другому экспедитору. К сожалению, не все из них являются официальными представителями таможенных органов РФ, да и их полномочия могут быть различными.

На что обратить внимание

В последнее время китайские партнеры стали очень требовательны. Нередки случаи выявления фиктивных товаров (брак, пересортица и т. д.) и подделок для придания вида оригинального товара. В то же время, Китай уверенно входит в число мировых лидеров по экспорту зерна, это заставляет китайских импортеров осторожничать и тщательно проверять. Проработка таможенного оформления от момента предоставления таможенной декларации и получения разрешения таможни, до разгрузки и контроля на территории Китая – целый комплекс мероприятий.