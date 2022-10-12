Особенности экспорта в Китай

Чтобы не допускать ошибок при импортировании товара на территорию ТС, рекомендуем обращаться к специалистам нашего таможенного брокера. В настоящее время экспорт в китай имеет стратегическое значение для России.
Организационные вопросы
Таможенное оформление продуктов питания – это строгое соблюдение всех формальностей, что гарантирует:
- своевременную доставку продукта до точки назначения;
- оптимизацию работы склада;
- минимизацию временных затрат.
Компания предлагает комплексные профессиональные решения по организации таможенного оформления в Китае. При экспорте нужно учитывать:
- таможенное законодательство Китая;
- алгоритм и порядок таможенного декларирования;
- разрешительные документы для экспорта продукции в Китай;
- этапы прохождения таможни;
- базовая документация;
- пункты доставки и хранения (склад, логистика);
- выбор вида транспорта и его тарификация;
- взаимодействие с таможенными и государственными органами;
- порядок перечисления экспортного НДС.
Для того, чтобы гарантировать прохождение таможенных процедур оперативно и качественно, специалисты оказывают следующие услуги:
- подготовка и подача всех необходимых документов;
- информирование о прохождении таможни по электронной почте;
- консультирование по всем возникающим вопросам;
- отслеживание документов и прохождение процедуры таможенного досмотра;
- доставка груза из России в Китай.
Например, непредставление правильно оформленного документа на продукцию может привести к тому, что китаец будет лишен права на ее импорт, а компания – на ее экспорт. Еще одной распространенной ошибкой является передача товара другому экспедитору. К сожалению, не все из них являются официальными представителями таможенных органов РФ, да и их полномочия могут быть различными.
На что обратить внимание
В последнее время китайские партнеры стали очень требовательны. Нередки случаи выявления фиктивных товаров (брак, пересортица и т. д.) и подделок для придания вида оригинального товара. В то же время, Китай уверенно входит в число мировых лидеров по экспорту зерна, это заставляет китайских импортеров осторожничать и тщательно проверять. Проработка таможенного оформления от момента предоставления таможенной декларации и получения разрешения таможни, до разгрузки и контроля на территории Китая – целый комплекс мероприятий.