Паника центробанков: нехватка долларов толкает на крайние меры

Учитывая напряженность на долговых рынках по всему миру, возможно, лучшая новость для контуженных быков после худшего сентября и худшего третьего квартала за многие поколения в мучительном для рынков году, заключается в том, что центральные банки начинают паниковать. Сначала это был Банк Японии, затем Банк Англии, а теперь очередь Швейцарии.

Напомним, Банк Японии из-за обвального и непрекращающегося падения курса йены провел первую за почти 30 лет валютную интервенцию, правда, без особого успеха.

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Банк Англии пошел еще дальше - совсем недавно, сначала ЦБ объявил о начале продаж бумаг с баланса - так называемом QT - а уже через несколько дней отменил решение и, наоборот, запустил экстренную программу скупки госбондов, чтобы остановить обвал рынка. Более того, накануне он продлил эту программу еще на неделю, посоветовав пенсионным и другим фондам поскорее решить свои проблемы, так как вмешательство в рынок не может быть долгосрочным.

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И вот теперь пришло время Национального банка Швейцарии.

Нехватка долларов носит какие-то катастрофические масштабы - американская валюта сносит все на своем пути, что безусловно отражается не только на стоимости валют, но и на финансовой стабильности в целом.

С учетом того, что доллар взлетает к новым историческим максимумам каждую неделю — ФРС пришлось сделать упреждающее объявление о линиях валютных свопов в долларах США, хотя бы для того, чтобы заверить мировые рынки в том, что в условиях этого исторического короткого сжатия доллара США, Фед готов сделать все, чтобы избежать системного коллапса.

Появились данные, что ФРС предоставила ЦБ Швейцарии через своп линии более трех миллиардов долларов.

Примечательно, что это был первый раз, когда ФРС отправила доллары в НБШ в этом году , кроме того, ФРС впервые использовала своп-линию действительно заметного размера (если не брать в расчет символические суммы в ЕЦБ время от времени).

На самом деле, еще до последний событий, до решительных или скорее панических действий Банка Англии, мы писали, что острая нехватка долларов рано или поздно приведет к тому, что центральные банки начнут прибегать к экстренным мерам, в том числе развертыванию своп-линий от ФРС к другим ЦБ.

Что привело к безудержному спросу на доллары.

Иностранцы скупили активы, номинированные в долларах - делали они это ради более высокой доходности, безопасности и более радужных перспектив прибыли, чем на большинстве рынков. Большая часть этих покупок, как правило, хеджируется в местных валютах, таких как евро и иена, через рынок деривативов, то есть включает в себя короткие позиции по доллару. Когда контракты пролонгируются, инвесторам приходится платить, если доллар движется вверх. Это означает, что им, приходится продавать активы в другом месте, чтобы покрыть убытки.

Прекращение ужесточения со стороны ФРС (главная причина движения всей этой лавины), возможно, произойдет не тогда, когда американский ЦБ добьется своих целей по борьбе с инфляцией, а тогда, когда поймет, что финансовая система действительно стоит на грани разрушения.

И тот факт, что ФРС уже молча начала переводить миллиарды долларов в различные центральные банки, чтобы закрыть дыры в долларовом финансировании, подтверждает, что растущий доллар заставляет центробанки паниковать.