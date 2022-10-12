Проект нового бюджета Москвы свидетельствует о неизменных приоритетах развития — эксперт

Принятый Правительством столицы проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024-2025 гг свидетельствует о том, что политика города остаётся неизменной. Власти сохранили инвестиционную, программную и социальную направленность развития города. Такое мнение высказал 12 октября вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян.



Напомним, проект закона «О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» был утвержден сегодня в первой половине дня. Согласно опубликованным данным, доходы города в 2023 году составят 3,75 трлн рублей, расходы — 4,18 трлн, дефицит — 0,4 млрд рублей. Как сообщили в мэрии, приоритетом останется поддержка экономики, надежная социальная защита москвичей, рост качества социальных услуг и продолжение развития города.



«Радует, что и в нынешних сложных условиях бюджет продолжает рассчитываться, исходя из экономического роста, — почти 6% в 2023 году и в 2024-2025 — до 8%», — подчеркнул вице-президент МТПП. А в Адресной инвестиционной программе Москвы по-прежнему предусмотрена реорганизация бывших промзон и их вовлечение в хозяйственный оборот. «И, конечно, значительное внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры и социальных объектов. С одной стороны, это подтверждает социальную ориентацию бюджета столицы, а с другой — свидетельствует, что Москва продолжает развиваться в рамках концепции «город, удобный для жизни», включающей в себя разветвленную инфраструктуру, достойные условия работы и проживания, развитие индустрии гостеприимства», — сказал Сурен Варданян.



Очень важно, что при формировании проекта бюджета Москвы особое внимание уделено именно бюджету развития, а также господдержке бизнеса, это позволит привлечь в экономику столицы дополнительные инвестиции, полагает президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков. «Власти Москвы стремятся сохранить высокие темпы развития современной высокотехнологичной промышленности. Об этом свидетельствует и продолжение реализации одного из главных инструментов развития столицы — Адресной инвестиционной программы, которая по сути является одним из основных драйверов экономического роста и повышения качества городских территорий, — подчеркнул Кирилл Кулаков. — А предусмотренные проектом бюджета средства дадут возможность обеспечить высокие темпы развития городской инфраструктуры». По его оценке, такой подход будет безусловно иметь высокий кумулятивный эффект.



Отметим, что при подготовке проекта бюджета в этом году экономика Москвы столкнулась с внешним санкционным давлением. Однако меры господдержки, оперативно принятые на региональном и федеральном уровнях, помогли сгладить возможные негативные последствия этого. Так, по оценкам властей столицы, уже в конце второго — начале третьего квартала 2022 года в экономике города начала формироваться тенденция к стабилизации ситуации и возврату на траекторию экономического роста. В 2023–2025 годах он прогнозируется на уровне 2,8 — 3,3%.



Восстановление экономической активности позитивно сказалось и на доходах городского бюджета. Как ожидается, в 2022 году доходы в казну столицы вырастут более чем на 10% и достигнут 3,5 трлн рублей. На 2023 год доходы бюджета Москвы запланированы с ростом 5,7%, на 2024–2025 годы — с ростом на 8%. Основной рост доходов прогнозируется по налогу на доходы физических лиц, налогу на прибыль и специальным налоговым режимам для малого и среднего бизнеса.