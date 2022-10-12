Путин назвал целью диверсий на «Северных потоках» попытку подорвать энергобезопасность континента

Президент РФ Владимир Путин назвал диверсии на нитках газопроводов системы «Северный поток» актом международного терроризма.

«Нет сомнения, это акт международного терроризма», — заявил Путин, выступая на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве.

По убеждению российского лидера, целью атаки на газовые магистрали является подрыв энергетической безопасности целого континента и блокировка источников доступной энергии.

«Мировая экономика в целом, ТЭК переживают, прямо скажем, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения, а также с откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка, которые руководствуются исключительно собственными геополитическими амбициями», — сказал также президент. По его словам, некоторые игроки рынка прибегают к откровенной дискриминации, а если не получается, то «просто уничтожают инфраструктуру конкурентов».

«В данном случае имею в виду диверсию на магистральных газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», — уточнил Владимир Путин.

Кроме того, президент заявил, что Москва не виновата в том, что европейцы, «как в средневековье», запасаются на зиму дровами. «Страдают рядовые европейцы. За год их счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население, как в средневековье, начало запасаться дровами на зиму. Россия здесь при чем?» — сказал Путин.

Глава государства отметил, что европейские власти постоянно пытаются свалить вину за свои ошибки на кого-то — в настоящий момент на Россию — в то время как нынешний энергокризис на самом деле — «результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.