Путин заявил о готовности России поставлять газ по уцелевшей ветке «Северного потока — 2»

Москва готова поставлять газ в европейские страны по уцелевшей нитке трубопровода «Северный поток — 2».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

«Отремонтировать "Северные потоки" возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации», — сказал российский лидер.

В ходе своего выступления президент также напомнил, что Россия не намерена поставлять сырье в страны, которые будут вводить ограничения по ценам. «Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них», — заверил Путин.

Он подчеркнул, что «Северные потоки» являются чисто коммерческими проектами, в которых на равных участвуют российские и европейские компании. Главными бенефициарами диверсий в Балтийском море Владимир Путин назвал США, Украину и Польшу.

Также президент заявил, что утраченный объем транзита по «Северным потокам» может быть перемещен в регион Черного моря. Он обратил внимание на то, что РФ поставляет газ в Турцию по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток», и указал на высокий уровень экономической целесообразности и безопасности этого направления.

«Что касается газа, мы безусловно разместим наш товар на мировых рынках», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в скором времени начнется строительство газопроводов «Сила Сибири — 2» и его продолжения в Монголии — «Союз-Восток».