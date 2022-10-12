Пятеро россиян, а также трое граждан Украины и Армении задержаны по делу о взрыве на Крымском мосту

ФСБ России сообщила о задержании пяти граждан РФ, а также трех граждан Армении и Украины в рамках расследования дела о теракте на Крымском мосту. Сообщается, что они участвовали в подготовке взрыва.

Как рассказали в спецслужбе, совместно с Следственным комитетом установлено, что организатором преступления являлось Главное управление разведки Минобороны Украины, «его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура», передает «Интерфакс».

Установлено, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский город Русе. «К организации переправки груза из Болгарии в порт г. Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены граждане Украины Цюркало Михаил Владимирович, 1975 г.р., Ковач Денис Олегович, 1979 г.р., Соломко Роман Иванович, 1971 г.р., граждане Грузии Иносаридзе Сандро, брокер по имени "Леван" и гражданин Армении Терчанян Артур, 1985 г.р.», — указывается в сообщении.

Уточняется, что с 29 сентября по 3 октября груз был растаможен по правилам ЕврАзЭС в Ереване, там же произошла подмена документов, после чего его отправителем уже числилась армянская фирма, а получателем — московское ООО «Лидер». Затем на зарегистрированном в Грузии автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и 6 октября был разгружен на оптовой базе Армавира Краснодарского края. На следующий день при содействии граждан Украины и РФ документы на груз снова были изменены. «Отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (г. Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Республике Крым», — рассказали в ФСБ. В этот же день, по данным спецслужбы, рулоны были загружены в автомобиль Махира Юсубова, а 8 октября во время его проезда по Крымскому мосту был осуществлен подрыв. «При этом контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы транспортировки осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся "Иваном Ивановичем", использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, приобретенный в сети Интернет, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя г. Кременчуг Андрейченко Сергея Владимировича, 1988 г.р», — сообщили в ФСБ.

Расследование теракта продолжается, все его организаторы и соучастники, «в том числе иностранные граждане, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством», подчеркнули в ведомстве.

Взрыв на автомобильной части Крымского моста произошел утром 8 октября, в результате воспламенились топливные цистерны железнодорожного состава и обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли по меньшей мере трое. Президент РФ Владимир Путин 10 октября заявил, что организаторами взрыва на Крымском мосту являются спецслужбы Украины, и назвал произошедшее терактом, направленным на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры РФ. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм».