Родственники мобилизованных в Москве смогут получать выплаты вместо самих призывников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что близкие родственники мобилизованных в столице смогут получать выплату в размере 50 тыс. руб. вместо самих призывников.

Как сообщается на сайте градоначальника, для проведения выплат призванным по мобилизации гражданам правительству Москвы необходима информация, содержащая личные данные мобилизованных и номера их банковских счетов. «Сейчас мы отрабатываем с Минобороны России регламент передачи данных», — говорится в сообщении. Отмечается, что многие семьи нуждаются в материальной поддержке уже сейчас. В связи с этим близким призывников решили предоставить возможность подать заявление в городской Центр поддержки семей мобилизованных и получить средства «в качестве адресной социальной помощи».

«Безусловно, постараемся максимально быстро решить все организационные вопросы и начать дополнительные выплаты непосредственно гражданам, призванным в Вооруженные силы по мобилизации», — отметил Сергей Собянин.