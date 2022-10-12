Российские машиностроители сделают производство молока веселее

Участники прошедшей накануне в Москве в рамках XVII Всероссийского форума «Инновационные технологии и оборудование в молочной продукции» фокус-сессии «Винтик в системе: обслуживание и замена молочного завода в условиях санкций» обсудили, с какими трудностями столкнулись производители продукции под санкционным давлением и пришли к выводу, что купировать данные проблемы при помощи отечественных решений вполне реально.

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Переход на отечественную альтернативу ускоряется

Руководитель отдела продаж направления «Оборудование для молочной промышленности» компании «Таурас Феникс» Сергей Чеснов в ходе мероприятия напомнил, что на российском рынке, начиная с марта, возникла проблема с упаковочными материалами. Больше всего пострадала именно картонная и асептическая упаковка.

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«То компания TetraPak заявляет, что закрывает представительство в России, то говорит о том, что не будет поставлять только инновационную продукцию, а классическую будет. Компания Elopak также прекратила деятельность. Таким образом, поставки сократились в несколько раз, отечественные производители очевидно со спросом не справляются. Да, существует альтернатива в виде пленки, стекла, ПЭТ-бутылки, пластиковой тары. Что касается картона, то на сегодняшний день более 50% данного материла импортировалось, сейчас компании стараются его заменить по мере производственных возможностей. Но не для всех его достаточно. В основном завозят картон и из Юго-восточной Азии», — напомнил он.

Однако, несмотря на проблемы с упаковкой, производство молочной продукции растет, не снижается и выпуск той продукции, которая традиционно упаковывалась в пленку и пластиковую тару, заметил Сергей Чеснов.

На данный момент компания «Таурас-Феникс» активно поддерживает курс на импортозамещение, продолжая предлагать технику для выпуска альтернативной виды тары. При этом Сергей Чеснов напомнил, такая упаковка имеет сравнительно невысокую цену по сравнению с асептической картонной, что может несколько снизить будущие финансовые затраты.

Сейчас, подчеркнул он, технические возможности позволяют компании наращивать объемы производства и обеспечивать качественное замещение импортного оборудования. Имея производство полного цикла на площади 25 000 м2, собственный экспериментальный отдел и команду из 100 инженеров-конструкторов предприятие обеспечивает 40% отечественного рынка упаковочного машиностроения.

Известно, что в этом году завод представил машины, предназначенные для фасовки и упаковки жидких, пастообразных, сыпучих продуктов, а также штучных изделий. Одними из главных преимуществ данного автоматизированного оборудования являются бесшовная интеграция в технологическую линию производства, а также высокое качество упаковки.

Облачные технологии для производства молока

Генеральный директор ООО «Аврора Пак Инжиниринг» Алексей Максимов напомнил, если в центральной части России население до сих пор предпочитает достаточно дорогое молоко, то регионы делают выбор в сторону продукта в пленочной упаковке. В целом, тенденция такова, что последняя становится все более популярной. В связи с этим решения отечественных заводов для производителей молочной продукции становятся более хорошим и доступным вариантом.

На данный момент, заметил Алексей Максимов, закупка европейского оборудования стала проблематичной, в том числе и потому, что подобного рода технику практически невозможно обслуживать на территории РФ.

«Также надо понимать, что за долгие годы в России появилось очень много серьёзных больших заводов, выпускающих качественную, не уступающее европейскому, оборудование», — отметил он

Компания «Аврора» выпускает оборудование для разлива молока, при этом производство имеет несколько типовых решений от небольшой до средней производительности. В списке фирмы около 150 различных единиц оборудования.

Отдельное внимание в выступлении было уделено эксклюзивной разработке, созданной специалистами завода в 2022 году — модульной линии разлива «AURORA NXT», которая не имеет аналогов в мире. Ее оборудование имеет функционал для постоянного обмена информацией, а модули могут работать как каждый в самостоятельном режиме, так и в единой линии.

Информация о работе оборудования передается в облако. Искусственный интеллект обрабатывает показатели, чтобы в дальнейшем повысить производительность линии. Кроме того, в компании разработали специальное приложение, которое позволяет отслеживать информацию о работе техники. Алексей Михайлов подчеркнул, что особенностью данного решения является гибкость, так, например, для перехода на другой стиль, форму, объем упаковки, необходимо просто закупить другой производимой фирмой модуль.

Коммуникация как конкурентное преимущество

В эксклюзивном комментарии «Эксперту» Алексей Максимов рассказал, что спрос на решения от «Авроры» продолжает увеличиваться.

«Причем он идет такими темпами, что мы не успеваем всем отвечать. Как я уже сказал, европейские компании уходят, а потребности остается. Теперь российские производители продукции обращаются к нам. И они видят, что оборудование наше хорошего качества, многие станки – также отечественного производства. Еще пять лет назад такого не было», — констатировал он.

Руководитель компании подчеркнул, что у «Авроры» были некоторые проблемы с импортными комплектующими на самом производстве. Но предприятие, заполнив склады, практически сразу перешло к поиску российской альтернативы.

«Оказалось, что у нас в России очень много промышленных компонентов. Раньше эти производители не были столь популярны. Почему? На примере Siemens: одно из требований лизинга было, чтобы внутри оборудования находились только их компоненты. И сами заказчики нам говорили: “Мы бы может и приобретали отечественное, но нам по льготной ставке поставляли Siemens. А теперь что? Компания ушла, освободилось место, пришли наши. И еще раз: на уровне промышленной автоматики — датчиков, контроллеров — они не уступают. Сами производители подобных комплектующих быстро сориентировавшись, приходили к нам, спрашивали о том, какие у нас требования. За два месяца предоставили нам образцы на тестирование. То есть замещение произошло очень быстро», — рассказал он.

Алексей Михайлов добавил, что основной плюс сотрудничества именно с российскими компаниями в данном случае — это коммуникация. «Да, есть китайцы, но они далеко. И нет того понимания. У нашей же компании по стране разбросаны сервисные центры, есть комплектующие, все поставляется очень быстро. А для больших, серьезных производств даже мизерная экономия, на той же логистике, очень важна», — резюмировал он.

Остается добавить, что если взятые темпы импортозамещения в области производства оборудования для упаковки для молоченой продукции сохранятся, то в скором времени имеющийся на рынке дефицит должен исчезнуть. А значит у молочников будет меньше поводов грустить об ушедших западных «партнерах».