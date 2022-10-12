Рубль слабеет, но покупать доллары не время

Торги на малоликвидном с утра валютном рынке начались с продолжения ослабления курса рубля. В моменте пара доллар-рубль доходила до отметки 65, которую ранее аналитики называли первой целью ослабления российской валюты.

Однако сходу пробить этот уровень не удалось, в том числе и за счет сильной технической перепроданности рубля, накопившейся за последние 8 сессий его непрерывного снижения.

При этом спрэд между «живым» долларом и фьючерсом на него продолжает расширяться. Если после первого часа торгов доллар на Московской бирже находился в районе вчерашнего закрытия — около 63,7 рубля, то фьючерсы на пару доллар-рубль с экспирацией в середине декабря торговались по котировкам около 58,6 руб. за доллар, снизившись по сравнению с окончанием торгов во вторник на 1,7%.

Это говорит о том, что покупать доллары в инвестиционных целях сейчас не время.

Рынок акций пока не определился с дальнейшим движением. После двухдневного сильного роста многих акций, желание зафиксировать спекулятивную прибыль по ним велико, и по ряду бумаг это происходит. В лидерах утреннего снижения такие высоколиквидные бумаги, как «Норникель» и МТС, дешевеющие, впрочем, менее чем на процент.

От более агрессивных распродаж инвесторов сдерживает внешний фон. Сегодня отметка $94 за баррель остановила снижение нефти. До этого нефть дешевела два дня подряд из-за укрепления курса доллара на мировом рынке, а также очередных коронавирусных ограничениях в Китае. Однако большинство аналитиков сохраняет уверенность в том, что котировки «черного золота» очень скоро двинутся в район $100.

Не исключено, что это произойдет сегодня. Американский фондовый рынок подает признаки замедления падения и желания отскочить: утром в среду фьючерсы на фондовые индексы США подрастают на треть процента. Если технический отскок состоится, то можно ожидать и разворота нефти вверх.

При таком сценарии стоит обратить спекулятивное внимание на акции «Лукойла», которые сильно отстали в предыдущие два дня от своих конкурентов.

Кроме того, инвесторы продолжают искать недооцененные бумаги во втором эшелоне. Сегодня в лидерах роста много бумаг энергетиков.

В целом же аналитики ждут спокойных торгов. Поводов для продолжения роста нет, а от сильного снижения рынок будут сдерживать ожидания поступления в распоряжение инвесторов уже в ближайшие недели дивидендов от «Газпрома», «ФосАгро», «НоваТЭка» и «Татнефти». Значительная часть этих средств, как ожидается, пойдет на новые покупки бумаг.

Впрочем, при усилении геополитической напряженности или возобновлении снижения нефти по рынку акций наверняка прокатится волна коррекции. А металлурги могут отреагировать снижением на очень вероятное дальнейшее укрепление рубля.

Пока эксперты называют диапазон 1900-2000 пунктов наиболее вероятным коридором движения Индекса Мосбиржи в ближайшие дни.