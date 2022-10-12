«Сибур» упакует Россию

Директор отраслевых продаж сегмента «Упаковка» холдинга «Сибур» Сергея Роскошный рассказал в рамках XVII Всероссийского форума «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности», как компания помогает индустрии и способствует объединению рынка.

Сергей Роскошный в своем выступлении обратил внимание, что реальные доходы населения снижаются. На данный момент показатели упали на 0,8%, на конец года прогнозируется снижение до 4%.

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«Однако уровень расходов населения по отраслям сохраняется. Мы видим, что люди стали больше тратить денег на бытовые вещи, на продукты первой необходимости, сокращая траты на те же походы в кафе или рестораны. Как вы заметили, объём розничной торговли по сравнению с прошлым годом, даже растет. Как вы думаете, с чем это связано? В первую очередь, к сожалению, с инфляцией, с ростом цен. Но при этом мы обратили внимание на следующую вещь: собственные торговые марки в России бьют все рекорды с точки зрения темпов роста даже на мировом уровне. Растёт в среднем по сетям больше, чем 30-35%. Это говорит о том, что покупатели переключаются в эконом-сегмент», — заметил он.

В связи с этим, чтобы удешевить стоимость конечного продукта, многие производители товаров переходят на упаковку типа ПЭТ. В текущих условиях «Сибур» продолжает активно производить сырье для данного вида тары.

«Мы наблюдаем снижение потребления, а также объемов производства напитков. Это связано с тем, что крупнейшие мировые производители напитков вывезли свои крупнейшие бренды. Да, сейчас они только пытаются вывести на российский рынок новые бренды, однако это не компенсирует уровень потребления. При этом мы видим, что использование ПЭТ в молочной индустрии растет практически на 10%. Это значит, что многие производители молочной продукции стали активно переходить на тару или изготовление упаковки из ПЭТ-гранул», — рассказал он.

Сергей Роскошный также обратил внимание, что графики, отражающие баланс двух ключевых продуктов, которые используются в молочной упаковке с применением сырья «Сибура» — ПЭТа и полиэтилена — показывают: первый является дефицитным продуктом для РФ.

«Мы, как компания, делаем всё, чтобы это дефицит максимально сократить. Так, “Сибуром” в Башкирии в городе Благовещенск было открыто предприятие, позволяющее производить дополнительно до 30 тысяч ПЭТ-гранул с вовлечением вторичного сырья (Vivilen rPET). Что касается же полиэтилена, то здесь ситуация достаточно стабильная. Это профицитный продукт, и мы гарантируем ему наличие и удовлетворение всех потребностей внутри РФ», — резюмировал спикер.

Также Сергей Роскошный напомнил, что СИБУР производит материал для ПНД-тары. Данный формат упаковки наиболее популярен в Европе, Англии и США. В России спрос на подобный вид тары также начинает расти. Ее основное преимущество — многослойность. Трехслойная упаковка, заметил Сергей Роскошный, в принципе, позволяет добиваться практически тех же свойств, какие дают многослойные картонные. При этом свое особое место займет и всеми известный молочный пакет, которые менее распространен в центральных регионах РФ.

«Эта упаковка, как мне кажется, может поддержать текущий тренд, рост СТМ. Поэтому с данным типом упаковки мы также активно помогаем», — констатировал он и добавил, что на данный момент его команда собрала целую базу контактов — как заводов по производству упаковки, оборудования, так и производителей молочной продукции.

«Мы всегда поделиться им контактами, готовы организовать встречу. Мы будем всячески помогать и делать молоко доступнее для граждан Российской Федерации», — заключил топ-менеджер.

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Сокращение выпуска пищевой продукции удалось предотвратить

В эксклюзивном комментарии «Эксперту» Сергей Роскошный заметил, что новый проект по производству ПЭТ-гранул в Башкирии будет использовать до 25% вторичных сырья. Это особенно актуально для тех компаний, которые придерживаются ESG-повестки и ориентированы на устойчивое развитие.

«Участники цепочки собирают с полигонов ПЭТ-бутылки, перерабатывают их, привозят к нам, мы дочищаем и потом делаем гранулы, которые по всем свойствам подходят для упаковочных решений для молока, напитков и так далее», — поделился он.

Кроме того, «Сибур» продолжает активное сотрудничество с X5 и Магнитом. «Мы — компания, которая производит сырье для упаковочной отрасли. Поэтому мы с ними на двух концах цепочки, и сильно на нее влияем. Мы провели вместе несколько форумов, куда “Cибур” со своей стороны пригласил партнеров, которые производят упаковку. Рассказали, как мы можем помочь упаковочной отрасли. Начиная с марта, компания протянула руку помощи коллегам, стали собирать запросы, сообщения о проблемах, с которыми они столкнулись, с точки зрения различных добавок, химии, компонентов для производства продукции. Собрали более 1400 запросов, отработали, вместе искали альтернативные упаковочные решения. Например, если они использовали одни материалы или определенный марочный ассортимент, как произвести похожий вид упаковки или использовать те марки, которые доступны. Нам очень помогли наши коллеги из нашего научного центра в Сколково, мы совместно искали решения. И вот с этой повесткой мы приходили к ретейлам, они нам помогали, собирали поставщиков, чтобы мы решили их вопросы», — заявил Сергей Роскошный «Эксперту».

Также Сергей Роскошный напомнил, что часть производителей крайне популярной упаковки – так называемых, тетрапаков — ушла с рынка, возникла проблема с картоном. Производители продукции попросту не могли найти упаковку, начали сокращать соковые и молочные линейки, урезать выпуск менее популярных форматов объема товара (например, на 2 литра). «Мы со своей стороны пришли, сказали: давайте посмотрим, чем мы можем помочь. И сейчас альтернатива картонной упаковке есть. Но главная наша цель была — не допустить сокращения выпуска пищевой продукции», — заключил спикер.