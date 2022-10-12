Следственный комитет РФ установил 12 лиц, причастных к теракту на Крымском мосту

Сотрудникам СКР в рамках расследования теракта на Крымском мосту удалось установить 12 подозреваемых в совершении преступления.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины», — указывается в сообщении.

По словам первого замглавы СК Эдуарда Кабурнеева, среди задержанных есть «граждане России, Украины, Армении и Грузии». Об этом Кабурнеев проинформировал главу ведомства Александра Бастрыкина.

«По уголовному делу проведено несколько осмотров места происшествия, а также десятки обысков в ряде регионов России. С места происшествия изъяты различные фрагменты, которые анализируются следователями и криминалистами, и по ним назначены необходимые экспертизы», — отмечается в пресс-релизе.

В Тбилиси между тем заявили, что Грузия не причастна к теракту, никаких подозрительных фактов на грузинской таможне зафиксировано не было. «Грузия не имеет никакого отношения к упомянутому вопросу. Таможенный контроль в Грузии проходят как транзитные, так и нетранзитные грузы. Такого подозрительного факта зафиксировано не было», — цитирует «РИА Новости» заместителя главы МВД страны Александра Дарахвелидзе.

Ранее Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании пяти граждан РФ, а также трех граждан Украины и Армении в рамках расследования дела о взрыве на Крымском мосту.