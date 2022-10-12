Суточное число новых случаев коронавируса в столице увеличилось почти вдвое

За минувшие 24 часа в Москве подтверждено более 1,5 тыс. случаев заражения COVID-19.

По данным оперштаба по борьбе с заболеванием, в столице зарегистрирован 1561 заболевший, при том что днем ранее сообщалось о 880 инфицированных. Госпитализирован за сутки 161 зараженный, умерли 20 человек с диагнозом COVID-19. Выздоровели за 24 часа 1942 пациента. Днем ранее сообщалось о 2 541 выписанном и 22 погибших.

Общее число летальных исходов в Москве составляет в настоящий момент 46321. За весь период пандемии коронавирусная инфекция в столице выявлена у 3,2 млн человек.

Власти Москвы рекомендуют носить маски в закрытых помещениях.

Как писал «Эксперт», в мире идет очередная волна пандемии коронавируса, однако смертность значительно меньше, чем в конце 2021 года. В России, судя по официальной статистике, — в 10 раз меньше. Тем не менее, эволюция вируса не останавливается — более того, идет быстрее, чем ожидали некоторые ученые, — поэтому заболеваемость продолжает расти.